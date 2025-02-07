Take-Two, toplam kaç GTA 5'in satıldığını açıkladı. 12 yaşındaki oyun, hâlâ deliler gibi satış yapıyor.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan ve Rockstar gibi firmaları bünyesinde bulunduran Take-Two, bu sabaha karşı finansal sonuçlarını açıklamıştı. Bu kapsamda da oyunlarla ilgili bilgiler de gelmişti. GTA 6 için hâlâ sonbahar aylarının hedeflendiğini sizlerle paylaşmıştık.

Bunun dışında 12 yıldır hayatımızda olan GTA 5 hakkında da satış verileri paylaşıldı. Şirketin açıkladığı miktara göre GTA 5, hâlâ deli gibi satıyor.

Son 3 ayda 5 milyon daha satarak toplam 210 milyon satışa ulaştı

Take-Two’nun açıklamalarına göre 2013’te piyasaya sürülen GTA 5, bugüne kadar toplamda 210 milyon kopya satmayı başardı. Son olarak bu veriler kasımda açıklanmıştı ve 205 milyon sayısı paylaşılmıştı. Bu da 3 ayda 5 milyon daha sattığı anlamına geliyor. 12 yıllık bir oyun için bu gerçekten hâlâ çok etkileyici. Bunda, GTA Online’a sürekli gelen yeni içeriklerin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

GTA 5, şu anda tarihte en çok satan 2’inci oyun konumunda bulunuyor. İlk sırada 300 milyon satış ile Minecraft var. Onu geçmesi şimdilik zor gibi. Hele GTA 6 gerçekten sonbaharda gelirse artık GTA 5’in satışlarında iyice düşüşler olduğunu görmemiz olası.

Red Dead Redemption 2, 70 milyon satış yaptı

Take-Two, GTA dışında Rockstar’ın bir diğer çok sevilen oyunu Red Dead Redemption 2’den de veriler paylaştı. 2018’de piyasaya sürülen yapım, son 3 ayda 3 milyon daha satarak 70 milyon satışa ulaşmayı başardı.