Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, GTA 6'nın çıkış tarihine ilişkin resmî açıklama yaptı. Yapılan açıklamada herhangi bir gecikme olmayacağı belirtildi.

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, geçtiğimiz saatlerde bir etkinlik gerçekleştirdi. 2024'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunun yayımlandığı bu etkinlikte gündeme ilişkin açıklamalar da yapıldı. Elbette bu noktada en çok merak edilen şey, milyonlarca oyunseverin yılmadan bekledikleri GTA 6'ydı.

Geçtiğimiz yıllarda resmîleşen oyun, bugüne dek sadece bir fragman ile varlık gösterdi. Hâl böyle olunca Rockstar Games'in GTA 6'yı erteleyebileceği iddia edildi. Ancak Take-Two CEO'su Strauss Zelnick tarafından yapılan açıklamaya göre böyle bir durum söz konusu değil.

GTA 6, bu sonbaharda çıkacak!

Strauss Zelnick, GTA 6'nın çıkışıyla ilgili açıklamasında "Bakın, her zaman bir kayma riski vardır ve bence kesinlikle gibi kelimeler söylediğiniz zaman, uğursuzluk oluyor." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine yöneltilen "2025'in sonbaharı için emin misiniz?" sorusunu cevaplayan Zelnick, "Kendimizi çok iyi hissediyoruz." dedi. İşte tüm bunlar, GTA 6 için bir erteleme olmadığının açık bir habericisi.

GTA 6'nın çıkış tarihi, yakın zamanda mantıklı bir spekülasyon yaşamıştı:

Bu arada; 2025 yılının Take-Two için oldukça hareketli geçeceğini söyleyelim. Civilization 7, PGA Tour 2K25, WWE 2K25, Mafia: The Old Country ve Borderlands 4'ü gibi oyunlar da bu yıl içerisinde piyasaya sürülecekler. Tabii bu durum, en çok da oyunseverleri memnun edecek.