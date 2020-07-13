Topluluk Önerileri Özelliği Steam'e Eklendi

Steam, bir süredir laboratuvarında geliştirdiği Topluluk Önerileri (Community Recommendations) özelliğini en sonunda Steam'e ekledi. Şirket, ayrıca haber akışı ve platformda gezinme konusunda da yenilikler olduğunu ifade etti.

Bir sene önce başlatılan Steam Laboratuvar deneyleri, Valve'a yeni özellikleri deneme ve kullanıcıların önüne sunma şansı verirken bu özellikleri Steam'e eklemeden önce geri dönüşler toplama şansını da sunmuş oldu. Valve, bu sayede Topluluk Önerileri özelliğini Steam'e ekledi ve sırada ne olduğuyla ilgili de bazı detaylar paylaştı.

Henüz Topluluk Önerileri ile haşır neşir olmadıysanız bu özellik, çeşitli oyunlar için son incelemelerin seçimlerini gösteriyor. Bu incelemeleri; oynama süresi, yayınlanma zamanı, dil ve etiketler gibi oldukça kullanışlı filtrelerle sınıflandırabiliyorsunuz. Buradaki amaç ise topluluğun eğlendiği en iyi PC oyunlarını ortaya çıkarmak.

Steam Topluluk Önerileri özelliği

Gelecek bu yeni Steam Laboratuvar deneyi, haber havuzu güncellemesini de içerisinde barındıracak. Haber havuzu özelliği, haber akışınızdaki küratörleri belirlemenizi sağlayacak. Valve, ayrıca mağazada gezme konusunda da çeşitli geliştirmeler yapıyor.

Şirket, yeni eklemelerin yanı sıra The Automated Show ve Deep Dive adını verdiği iki deneyini de sonlandırdı. Valve, Automated Show'un uzun oyun ön izlemelerinin oyuncuların çok fazla ilgisini çekmediğini ve platformun Steam Awards (Steam Ödülleri) gibi şeylere ihtiyacı olduğunu keşfetti.

Deep Dive ise oynayacak yeni bir oyun bulmanız için 'altı derecelik ayrılık' (six-degrees-of-seperation) oynamanızı sağlıyordu. Ancak bu özellik de çok fazla ilgi görmediği için sonlandırıldı. Deney, son kullanıcıları için Sorgu Genişletme (Query Expansion), geliştiriciler için Etiket Sihirbazı (Tag Wizard) ve Valve'a etkinlikler sırasında oyunları organize etmede yardım eden bazı dâhili araçların geliştirilmesine yardımcı olan etiketler algoritmasının geliştirilmesine öncü olmuştu.