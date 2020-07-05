Bilgisayar oyuncularının merakla beklediği ve ön siparişte rekor kıran Horizon Zero Dawn, çıkışına haftalar kala açıklanan Steam fiyatıyla hayranlarını üzdü. Oyunun fiyatı 3,5 katından fazlaya çıktı.

Horizon Zero Dawn, ilk olarak PlayStation oyunu olarak açıklanmış olsa da daha sonra değişen şirket politikasının sonucu olarak oyunun bilgisayarlara da geleceği açıklanmıştı.

Ön siparişe çıktığında açıklanan fiyatıyla yüzlerimizi güldüren oyun, güncellenen fiyatıyla moralleri bozdu. Oyunun Steam fiyatı 3,5 katından daha yüksek bir zam alarak 275 TL oldu. Öte yandan zam Epic Store fiyatlarına yansımadı.

Steam’de şok fiyatlandırma

İlk olarak Sony’nin PlayStation için duyurduğu oyun büyük ilgi görmüştü. Daha sonra bilgisayarlara da geleceği açıklanan oyunun ön sipariş fiyatı da 77 TL olmuştu. 7 Ağustos’ta gelmesi beklenen oyun Steam ve Epic Store üzerinden satılıyordu.

Oyunun Steam fiyatına %250'den fazla zam geldi ve Horizon Zero Dawn’ın fiyatı 77 liradan 275 liraya çıktı. Epic Store’a giden kullanıcılar ise oyunun 79 liradan listelenmeye devam ettiğini fark edecektir. Bu fiyat değişikliği iki platform arasındaki rekabetten kaynaklanıyor olabilir.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan fiyat artışı yalnızca Türkiye’ye özgü de değil. Diğer ülkelerde de oyunun mağaza fiyatlarında ciddi değişim söz konusu. Sony ya da Valve’ın yakın zamanda bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.

Horizon Zero Dawn nasıl bir oyun?

Horizon Zero Dawn, geniş ekran desteğine, gelişmiş yansımaya, dinamik bitki örtüsüne ve daha pek çok farklı özelliğe sahip olacak. Bu versiyonda ayrıca PlayStation versiyonunda karşımıza çıkmayan bazı farklı özellikler de yer alacak.

Guerilla Games tarafından hazırlanan oyun, geçmişini bulmaya çalışan bir avcı olan Aloy’un etrafında geçiyordu. Makinelerle dolu bu dünyada her geçen gün kendimizi geliştiriyor, her geçen gün geçmişimizi biraz daha ortaya çıkartıyorduk.

Yaz indirimleriyle ilgiyi üzerine topladığı dönemde böyle bir fiyat artışına gitmek Steam açısından pek de hoş bir gelişme olmadı. Horizon Zero Dawn’ın değişen Steam fiyatı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?