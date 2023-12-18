TOSFED, bir süredir kavgalı olduğu Intercity'ye yönelik yeni bir açıklama yaptı. Federasyon, Intercity için verilen tahliye süresinin dolduğunu ancak İstanbul Park pistinin hâlâ boşaltılmadığını söyledi. Intercity, sessiz.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Intercity ve İstanbul Ticaret Odası arasındaki gerilimi aktarmıştık. Olayı kısaca özetlemek gerekirse TOSFED'in, Intercity'nin İstanbul Park'ı haksız yere işgal ettiğini söylemesi üzerine ortalık karıştı. Bir süredir sessiz olan TOSFED'den, şimdi yeni bir açıklama daha geldi.

TOSFED'in bugün yaptığı açıklamaya ve paylaştığı belgeye göre Intercity'nin İstanbul Park'ı bugün itibarıyla boşaltması gerekiyordu. Ancak Intercity'nin böyle bir şey yapmadığını aktaran TOSFED, Intercity'nin kanunlara aykırı hareket ettiğini ifade etti. Intercity, şimdilik sessiz.

İşte TOSFED'in yeni açıklaması:

SÜRE DOLDU!



Vakıflar Genel Müdürlüğünün Tuzla Kaymakamlığına yazdığı yazıda, işgalci olduğu resmî yazı ile belgelenen Intercity, ihtar süresinin bugün itibarıyla bitmesine rağmen pisti boşaltmayarak kanunu ve hukuku hiçe saymakta, millî sporcuların İstanbul Park'a girişine engel olmakta ve kamuyu zarara uğratmaya devam etmektedir.

Tuzla Kaymakamlığına gönderilen yazıya ait ekran görüntüsü:

Intercity, konuyla ilgili olarak her an yeni bir açıklama yapabilir. Eğer bir açıklama gelirse biz de bu haberimizi güncelleyeceğiz.