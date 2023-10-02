Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın başlattığı İstanbul Park tartışmasında gerilim yükseliyor. TOSFED, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in sert açıklamasına karşı cevap verdi. İşte yaşananlar...

Zaman zaman çeşitli tartışmalara konu olan İstanbul Park, birkaç gündür yine gündemde. Bu kez karşılıklı olarak atışmalar ve gerilim her geçen dakika bir nebze daha artıyor. Gelin hep birlikte yaşananlara bakalım.

Her şey Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı tarafından yapılan son açıklamalarla başladı. Geçtiğimiz günlerde gazetecilerle bir araya gelen Üçlertoprağı, İstanbul Park'ı işleten Intercity'nin, işletme sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu. Ancak Intercity'nin pisti ve çevresindeki işletmeleri kullanmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Üçlertoprağı, gelinen son noktaya tepki gösterdi. Üçlertoprağı'na göre Intercity, İstanbul Park'ı sadece kendi çıkarları için kullanmaya başlamıştı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, söz konusu açıklamaya tepki gösterdi

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı tarafından yapılan açıklama, en çok da İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i rahatsız etti. Bunun nedeni, İstanbul Park'ın inşasını üstlenen kuruluşun İTO olmasıydı. Pisti ve çevresini inşa eden, ihaleye çıkaran ve tesisi Intercity'ye veren de İTO'ydu. 29 Eylül'de X üzerinden bir paylaşım yapan Avdagiç, sert açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





İstanbul Park’ın tek hedefi şehrimizin ve ülkemizin marka değerini yükseltmektir ve bu amaca ulaşmıştır. 160 milyon USD mertebesinde yatırım yapan, işletmesini üstlenen, 2005-2011 arasında 7 kez Formula 1’i organize eden, elini taşın altına koyan iş dünyasına ve İstanbul Park markasına leke sürülmesine izin vermeyiz. Bu, kimsenin haddi değildir.20 yıl sonra yapılan maksatlı açıklamayı masum göremeyiz. İstanbul Park’ın, sorumluluk almadan yetki almak isteyenlerin ‘araba oynatacakları’ bir tesis olmasına izin verilmemiştir. İstanbul Park, sefa değil, şehrimizin ve ülkemizin markasını yukarıya taşıyacak projelerin hayata geçirildiği ve kiralama protokolüne uygun faaliyetlerin icra edildiği bir tesistir.



İstanbul Park, 2005’ten bu yana ikisi 2020 ve 2021 yılında işletme döneminde olmak üzere toplam 9 kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştır. Bu gerçeklerin manipüle edilerek, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini esefle karşılıyoruz. Yanlış, kestirme yoldan kimseyi hedefine ulaştırmaz.



TOGG’un bu konuya alet edilmesi üzüntü vericidir. İstanbul Park’ı kuran ana ortak TOBB’un aynı zamanda TOGG’un kurucusu olduğunu unutarak, ‘Tesla’ ve ‘Yunanistan’ demagojisi yapmak beyhude bir çabadır. Üstelik



İstanbul Park markasının sahibi FİYAŞ’tır. Bu markayı oluşturduğumuz alanın sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. Bu aşamada VGM’den sözleşmemiz gereği kiralama sürecinin devamı için teyit bekliyoruz. Kiralama süreci sonunda İstanbul Park da VGM’ye devredilecektir.



Sahi, 20-22 Mayıs 2022’de İstanbul’da bir yarış yapılacaktı, yapıldı da ben mi kaçırdım. “fia-ectr-20-22 mayista-turkiyede” Kendi anons ettikleri yarışı, çok önemli kamu kurumlarının desteğini arkalarına almalarına rağmen gerçekleştiremeyenler, umarım iki yıl sonra da olsa bilgi verirler. FİYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak İstanbul Park ile ilgili bazı gerçeklerin altını çizmek istiyorum. Kurumsal hafızası eksik çevreler de böylece doğru bilgiye sahip olacaklardır. İstanbul Park, Türk iş dünyasının başta TOBB ve İTO olmak üzere büyük fedakarlıklarla ve devletin kurumlarının desteğiyle yaptığı bir yatırımdır.İstanbul Park’ın tek hedefi şehrimizin ve ülkemizin marka değerini yükseltmektir ve bu amaca ulaşmıştır. 160 milyon USD mertebesinde yatırım yapan, işletmesini üstlenen, 2005-2011 arasında 7 kez Formula 1’i organize eden, elini taşın altına koyan iş dünyasına ve İstanbul Park markasına leke sürülmesine izin vermeyiz. Bu, kimsenin haddi değildir.20 yıl sonra yapılan maksatlı açıklamayı masum göremeyiz. İstanbul Park’ın, sorumluluk almadan yetki almak isteyenlerin ‘araba oynatacakları’ bir tesis olmasına izin verilmemiştir. İstanbul Park, sefa değil, şehrimizin ve ülkemizin markasını yukarıya taşıyacak projelerin hayata geçirildiği ve kiralama protokolüne uygun faaliyetlerin icra edildiği bir tesistir.İstanbul Park, 2005’ten bu yana ikisi 2020 ve 2021 yılında işletme döneminde olmak üzere toplam 9 kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştır. Bu gerçeklerin manipüle edilerek, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini esefle karşılıyoruz. Yanlış, kestirme yoldan kimseyi hedefine ulaştırmaz.TOGG’un bu konuya alet edilmesi üzüntü vericidir. İstanbul Park’ı kuran ana ortak TOBB’un aynı zamanda TOGG’un kurucusu olduğunu unutarak, ‘Tesla’ ve ‘Yunanistan’ demagojisi yapmak beyhude bir çabadır. Üstelik TOGG testlerinin çok önemli kısmını İstanbul Park pistinde yapmışken…Ve… En son düzenlenen iki Formula 1 - İstanbul yarışlarının T. C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapıldığı bilinirken, İstanbul Park'ta "işgalin sonlandırılması" tabirini kullananlar, maksadını da haddini de aşmıştır.İstanbul Park markasının sahibi FİYAŞ’tır. Bu markayı oluşturduğumuz alanın sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. Bu aşamada VGM’den sözleşmemiz gereği kiralama sürecinin devamı için teyit bekliyoruz. Kiralama süreci sonunda İstanbul Park da VGM’ye devredilecektir.Sahi, 20-22 Mayıs 2022’de İstanbul’da bir yarış yapılacaktı, yapıldı da ben mi kaçırdım. “fia-ectr-20-22 mayista-turkiyede” Kendi anons ettikleri yarışı, çok önemli kamu kurumlarının desteğini arkalarına almalarına rağmen gerçekleştiremeyenler, umarım iki yıl sonra da olsa bilgi verirler.

TOSFED'den karşı açıklama gecikmedi!

Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TOSFED, resmî X hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: