Zaman zaman çeşitli tartışmalara konu olan İstanbul Park, birkaç gündür yine gündemde. Bu kez karşılıklı olarak atışmalar ve gerilim her geçen dakika bir nebze daha artıyor. Gelin hep birlikte yaşananlara bakalım.
Her şey Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı tarafından yapılan son açıklamalarla başladı. Geçtiğimiz günlerde gazetecilerle bir araya gelen Üçlertoprağı, İstanbul Park'ı işleten Intercity'nin, işletme sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu. Ancak Intercity'nin pisti ve çevresindeki işletmeleri kullanmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Üçlertoprağı, gelinen son noktaya tepki gösterdi. Üçlertoprağı'na göre Intercity, İstanbul Park'ı sadece kendi çıkarları için kullanmaya başlamıştı.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, söz konusu açıklamaya tepki gösterdi
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı tarafından yapılan açıklama, en çok da İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i rahatsız etti. Bunun nedeni, İstanbul Park'ın inşasını üstlenen kuruluşun İTO olmasıydı. Pisti ve çevresini inşa eden, ihaleye çıkaran ve tesisi Intercity'ye veren de İTO'ydu. 29 Eylül'de X üzerinden bir paylaşım yapan Avdagiç, sert açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
İstanbul Park’ın tek hedefi şehrimizin ve ülkemizin marka değerini yükseltmektir ve bu amaca ulaşmıştır. 160 milyon USD mertebesinde yatırım yapan, işletmesini üstlenen, 2005-2011 arasında 7 kez Formula 1’i organize eden, elini taşın altına koyan iş dünyasına ve İstanbul Park markasına leke sürülmesine izin vermeyiz. Bu, kimsenin haddi değildir.20 yıl sonra yapılan maksatlı açıklamayı masum göremeyiz. İstanbul Park’ın, sorumluluk almadan yetki almak isteyenlerin ‘araba oynatacakları’ bir tesis olmasına izin verilmemiştir. İstanbul Park, sefa değil, şehrimizin ve ülkemizin markasını yukarıya taşıyacak projelerin hayata geçirildiği ve kiralama protokolüne uygun faaliyetlerin icra edildiği bir tesistir.
İstanbul Park, 2005’ten bu yana ikisi 2020 ve 2021 yılında işletme döneminde olmak üzere toplam 9 kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştır. Bu gerçeklerin manipüle edilerek, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini esefle karşılıyoruz. Yanlış, kestirme yoldan kimseyi hedefine ulaştırmaz.
TOGG’un bu konuya alet edilmesi üzüntü vericidir. İstanbul Park’ı kuran ana ortak TOBB’un aynı zamanda TOGG’un kurucusu olduğunu unutarak, ‘Tesla’ ve ‘Yunanistan’ demagojisi yapmak beyhude bir çabadır. Üstelik TOGG testlerinin çok önemli kısmını İstanbul Park pistinde yapmışken…Ve… En son düzenlenen iki Formula 1 - İstanbul yarışlarının T. C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapıldığı bilinirken, İstanbul Park'ta "işgalin sonlandırılması" tabirini kullananlar, maksadını da haddini de aşmıştır.
İstanbul Park markasının sahibi FİYAŞ’tır. Bu markayı oluşturduğumuz alanın sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. Bu aşamada VGM’den sözleşmemiz gereği kiralama sürecinin devamı için teyit bekliyoruz. Kiralama süreci sonunda İstanbul Park da VGM’ye devredilecektir.
Sahi, 20-22 Mayıs 2022’de İstanbul’da bir yarış yapılacaktı, yapıldı da ben mi kaçırdım. “fia-ectr-20-22 mayista-turkiyede” Kendi anons ettikleri yarışı, çok önemli kamu kurumlarının desteğini arkalarına almalarına rağmen gerçekleştiremeyenler, umarım iki yıl sonra da olsa bilgi verirler.
TOSFED'den karşı açıklama gecikmedi!
Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TOSFED, resmî X hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
*F1 başta olmak üzere uluslararası otomobil yarışlarının ülkemize çekilmesi,
*Türk otomobil ve motor sporları ile sanayisinin geliştirilmesine katkı sağlanması,
*Ülkemizin spor turizmi kapasitesinin arttırılması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine hizmet etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize kazandırıldığı açıktır.
FİYAŞ’ın kiracısı olan Intercity adına yaptığı bu açıklamalarda, devletimizin otomobil sporları faaliyetlerini düzenleme görevini verdiği devlet kurumu olan TOSFED’in görev alanını “araba oynatmak”, TOSFED’in görüşlerini ise “hadsizlik” olarak niteleyen ifadelerin kullanılmış olmasının takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz. Eğer bir hadsizlik varsa, haddini aşan tarafın kim olduğunu kamuoyu değerlendirecektir.
Özellikleri itibariyle Türk otomobil sporlarının kalbi olabilecek nitelikteki İstanbul Park’ın, kira dönemi boyunca spora ve sporcuya kullandırılmaması hakkında görevi gereği TOSFED’in yanı sıra, otomobil sporları kulüplerinin, bizzat sporcuların ve bu spora gönül veren paydaşlarının geçmişten beri kamuoyuna da yansıyan eleştirilerde bulundukları kayıtlardadır.
Devletimiz tarafından kuruluş yasasıyla faaliyet alanı otomobil sporunun geliştirilmesi ve ilgili sportif faaliyetlerin düzenlemesi, olarak belirlenen TOSFED’in talebi; Kira sözleşmesinin süresinin bitmesi nedeniyle tesisin bir an önce tahliye edilip asıl mülk sahibi olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne dönmesi ve böylece tüm branşlardan sporcuların, halkın ve bu sporun paydaşı otomobil spor kulüpleriyle otomotiv sektörünün kullanımına en geniş şekilde açılması olduğunu dile getirmiş olup, buna karşı FİYAŞ'ın yöneticisi tarafından kamuya duyurulan beyanlar hayret ve üzüntüyle karşılanmıştır.
İstanbul Park’ın işletmesini yapmak üzere kurulan kamu iştiraki Formula İstanbul Yatırım A.Ş. (“FİYAŞ”) tarafından 10 yıllığına özel bir şirkete kiralanan tesisin kira süresinin 2023 Temmuz ayında biteceği ve hatta kiracı şirketin de yeni dönemde tesisi kiralamak istemediğini beyan ettiği de kamuoyunca bilinen bir husustur.
Milli bir değer olan İstanbul Park’ın 2023 Temmuz ayında başlamış olması gereken yeni işletme döneminde nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda en büyük söz sahiplerinden olan otomobil sporları camiasının temsilcisi TOSFED’in geçmişten beri dikkat çekmeye çalıştığı görüşleri ve konunun milli seviyedeki özelliklerini dikkate almak yerine, tarafı olunan kira sözleşmesini ve taraflarını koruma anlayışıyla yapılan, örneğin kiracı şirketin istediği milyon avro üzerinde bedeller nedeniyle ETCR gibi uluslararası yarışların yapılamamasının TOSFED’e mal etmeye çalışan, milli otomobilimiz TOGG’un testlerinin üstelik de bedelsiz olarak TOSFED yönetimindeki İzmit Körfez Pisti’nde yapıldığını görmezden gelen diğer beyanları tartışmanınsa kamuya sağlayacağı bir fayda olmadığı düşünülmektedir.
İstanbul Park’ın geleceğine ilişkin planlamalarda Türk otomobil sporlarına hizmette baş sorumlu ve görevli olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED’in görüşlerine gereken önemin ve değerin verilmesinin İstanbul Park’a, spor camiamıza ve ülkemize en büyük faydayı getireceğinin anlaşılmasını dileriz. Son olarak FİYAŞ yöneticisine, kiracısı Intercity’nin menfaatlerindense Türk sporcularının ve Türk halkının haklarını savunmasının daha doğru olacağını hatırlatmak isteriz.