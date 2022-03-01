Toshiba CEO'su Satoshi Tsunakawa, yönetimin yeniden yapılandırma planını desteklememesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tsunakawa, yeniden yapılandırma konusunda şirketin 2'ye bölünmesini savunurken, diğer üyeler bu sayının üç olması gerektiğini düşünüyordu.

Japonya merkezli dev üretici Toshiba, geçtiğimiz günlerde büyük bir değişikliğe uğramak üzere yola çıkmıştı. Şirketin CEO’su Satoshi Tsunakawa tarafından liderlik edilen bu değişiklik kapsamında şirket, ikiye bölünecekti. Satoshi’ye göre bu, şirket için uzun vadede en iyi seçecek olacakken şirketin iki bağımsız şirkete bölünme fikri, şirketin üçe bölünmesi gerektiğini düşünen yönetimdeki diğer isimler tarafından olumlu karşılanmamıştı.

Bugünse Toshiba’da artan gerginliğin ardından beklenen haber geldi. Toshiba CEO’su Satoshi Tsunakawa, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yıllardır finansal sorunlar yaşayan ve yeniden yapılanma sürecine giren Japon şirkette boşalan pozisyona Kıdemli Başkan Yardımcısı Taro Shimada atandı.

Başkan Yardımcısı da değişti:

Görevinden ayrılan CEO Satoshi Tsunakawa’nın yanı sıra şirketin Başkan Yardımcısı Mamoru Hatazawa da görevinden ayrıldı. Hatazawa’nın yerine şirketin şubelerinden birini yöneten Goro Yanase atandı. 150 yıllık geçmişe sahip olan dev şirket, yeniden yapılandırma planlarını oylamak için 24 Mart’ta olağanüstü hissedar toplantısı gerçekleştirecek.

Toshiba’nın üst düzey yöneticilerinde yapılan görev değişiklikler yönetim kurulu ve aktivist yatırımcılar arasındaki mali durumu düzeltmek ve daha kârlı işleri teşvik etmeyi amaçlayarak yapıldı. Yabancı yatırımcılar, Toshiba hisselerinin yaklaşık yarısını kontrol ediyorlar ve yakın zamanda yönetime şirketin yeniden şekillendirilmesi ve iş modelinin verimliliğinin artırılması yönünde baskı yapmaya başladılar.