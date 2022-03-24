Toshiba, olağanüstü bir hissedarlar toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda şirketin ikiye bölünmesi ve satılması gibi hususlar konuşuldu. Ancak sunulan teklifler, hissedarlar tarafından kabul edilmedi. Toshiba'daki yönetim krizi, haziran ayına kadar sürecek gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Toshiba, olağanüstü hissedarlar toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantının amacı, şirketin ikiye bölünmesine ilişkin teklifleri konuşmaktı. Ancak beklenen olmadı. Şirket yönetiminin bölünme teklifi, hissedarların basit usulde oy çokluğunu karşılayamadı.

Toplantıdan sonra açıklamalar yapan CEO Şimada Taro, "Hissedarlarımızın düşünceleri temelinde, kurumsal değerin artırılması için tüm seçenekleri değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Bölünme kararının ardındaki isimlerden olan CEO, yumuşak bir açıklama yapmış olsa da yatırımcılar ile Toshiba üst yönetimi arasında bir net anlaşmazlık olduğu aşikar.

Toshiba'nın satılmasına ilişkin teklif de rafa kalktı

Toshiba'yı bölmeye yönelik adımların en önemli nedeni, şirketin hissedarları ile yönetim arasındaki anlaşmazlıklar. Hem yönetimden isimler hem de bazı hissedarlar şirketi ikiye bölmenin Toshiba'yı daha iyi bir noktaya taşıyacağını düşünüyor. Ancak oylama sonucundan da anladığımız gibi bu fikir, Toshiba hissedarlarının genelinde kabul görmüyor.

Toshiba'daki durumdan memnun olmayan isimlerden bir tanesi de şirketin en büyük ikinci hissedarı olan 3D Investment Partners. Bu şirket, Toshiba'nın satılmasına ilişkin de bir teklifte bulunmuştu. Ancak olağanüstü hissedarlar toplantısında bu teklif de reddedildi. Bu toplantı, köklü teknoloji şirketi Toshiba'nın "dağılmasını" engellemiş oldu. Ancak sıkıntılı süreç bir süre daha devam edecek.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, o dönemler CEO'luk koltuğunda oturan Satoshi Tsunakawa'nın istifa ettiğinden bahsetmiştik. Bu istifanın nedeni, yeniden yapılanma sürecinin yönetim istikrarsızlığına yol açmasıydı. Eski Toshiba CEO'su haklıymış gibi görünüyor çünkü kriz hala çözülebilmiş durumda değil. Haziran ayında gerçekleştirilecek olağan hissedarlar toplantısı, pek çok tartışmayı sona erdirecek gibi görünüyor...