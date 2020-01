Netflix'in son dönemlerde en çok konuşulan dizisi olan "The Witcher", gündemden düşmek bilmiyor. The Witcher ekibi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla dizinin sevilen şarkısı "Toss A Coin To Your Witcher"ın Spotify'a eklendiğini duyurdu. Şarkı, yarın itibarıyla diğer platformlarda da yer alacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, 2019 yılının son günlerinde yayınladığı "The Witcher" isimli dizi ile gündeme bomba gibi düştü. Pek çok kişinin yıllar öncesinden tanıdığı The Witcher evreni, Netflix dizisiyle de büyük bir ilgi gördü ve Netflix, tartışmalı bir yöntem kullanıyor olsa da bu dizinin şu ana kadar 76 milyon Netflix kullanıcısı tarafından izlendiğini açıkladı.

The Witcher, konusunun yanı sıra dizi müzikleriyle de büyük bir ilgi gördü. Özellikle dizinin en popüler müziği "Toss A Coin To Your Witcher", diziyi izleyenlerin favorileri arasına girdi. Hatta bazı geliştiriciler, dizide yer alan bu şarkıyı The Witcher'ın oyun versiyonuna mod olarak da uyarladı. Şimdiyse sevilen bu müzikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

The Witcher'ın resmi Twitter hesabından yapılan bir duyuruyla Toss A Coin To Your Witcher şarkısının, dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformlarından Spotify'a eklendiği müjdelendi. Böylelikle Spotify kullanıcıları, son dönemlerde iyiden iyiye popüler olan bu şarkıya Spotify üzerinden erişip, diledikleri gibi dinleyebilecekler.

The Witcher ekibinin üzerinde çalıştığı tek girişim bu da değil. Yetkililer, yine aynı tweet üzerinden yaptıkları bir açıklamayla Toss A Coin To Your Witcher'ın 24 Ocak Cuma günü tüm platformlara ekleneceğini açıkladılar. Yani yarın itibarıyla internet erişimi olan herkes, farklı platformlar üzerinden Toss A Coin To Your Witcher'a erişebilecekler.

The Witcher'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım