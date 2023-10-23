Toyota, elektrikli konsept pick-up modeli EPU'yu duyurdu. Oldukça modern bir tasarıma sahip olan aracın seri üretime geçip geçmeyeceği bilinmiyor. Aslında; araçla ilgili pek çok şey gizemini koruyor.

Japon otomobil devi Toyota, önümüzdeki günlerde başlayacak "Japan Mobility 2023" etkinlikleri için hazırladığı konsept pick-up modeli "EPU"yu duyurdu. Tamamen elektrikli yapıda olan otomobil, dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Toyota EPU, bugüne dek gördüğümüz en modern görünümlü pick-up'lardan biri olabilir. Bu bağlamda; kapalı ızgara tasarımının benimsendiği otomobilde, ön ve arka aydınlatma barlarını görüyoruz. İnce bir şekilde dizayn edilen aydınlatma barları, pek çok tüketicinin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Karşınızda Toyota EPU

Toyota'nın konsept pick-up otomobili, iç kısımda da oldukça modern. Şirketin paylaştığı görüntüler, bu araçta Tesla'daki gibi kesilmiş bir direksiyon tasarımı bulunacağını gözler önüne seriyor. Tamamen dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan otomobil, aracın vites ve diğer kontrollerini sağlayan bir paneli de yine bu ekranların arasında barındırıyor. Toyota'nın elektrikli konsepti, genel olarak sade bir iç tasarıma sahip.

Toyota EPU, az önce de bahsettiğimiz gibi henüz konsept sınıfında. Hâl böyle olunca Toyota, aracın teknik özelliklerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Yani aracın nasıl bir elektrik konfigürasyonuna sahip olduğu ve kaç kilometre menzil sunduğu, şimdilik bilinmiyor.

Toyota, 26 Ekim'de başlayacak Japan Mobility 2023 etkinliklerine bu otomobili de getirecek. O etkinliklerde Toyota EPU ile ilgili detaylı bir açıklama yapılırsa sizleri yeniden bilgilendireceğiz.