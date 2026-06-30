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Toyota Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]

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Haziran 2026 itibarıyla Toyota, sıfır kilometre araç satın almak isteyenler için çeşitli kredi ve finansman kampanyaları sunuyor. Bu içerikte güncel kampanya detaylarını, ödeme seçeneklerini ve araç alım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları bulabilirsiniz.

Toyota Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
Deniz Şen Deniz Şen /

Toyota, geniş ürün gamı ve dayanıklılığıyla öne çıkan modellerini daha erişilebilir hale getirmek için dönemsel finansman kampanyaları düzenliyor. Avantajlı kredi seçenekleri, esnek vade imkanları ve modele özel ödeme planları sayesinde birçok kullanıcı bütçesine uygun bir araç satın alma fırsatı yakalayabiliyor.

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Haziran 2026 döneminde geçerli olan Toyota kredi kampanyaları; Corolla, Corolla Cross, C-HR, Yaris Cross, Hilux ve diğer popüler modeller için farklı avantajlar sunabiliyor. Bu rehberde güncel kampanyaları, kredi koşullarını, finansman seçeneklerini ve başvuru sürecinde bilmeniz gereken önemli detayları inceleyeceğiz.

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Toyota Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
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Toyota Proace City Kredi Kampanyası

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Toyota, Proace City modelinde hem bireysel hem de ticari kullanıcılar için avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında 900 bin TL tutarında kredi, 6 ay vadeyle ve yüzde 0 faiz oranıyla kullanılabiliyor. Alternatif olarak, 10 bin TL peşinatla araç sahibi olma imkânı da sunuluyor.

Toyota Hilux 4x2 Kredi Kampanyası

Toyota, Hilux 4x2 modelinde haziran ayına özel olarak dikkat çeken bir finansman desteği sunuyor. Kampanya kapsamında 1,5 milyon TL tutarında kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla kullanılabiliyor. Hilux 4x2'nin başlangıç fiyatı ise 2.550.000 TL olarak açıklanırken, donanım seviyesine göre fiyatlar 2.952.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

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