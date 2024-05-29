Toyota, Mazda ve Subaru Birlikte Yeni Bir Motor Yapacak

Toyota, Mazda ve Subaru'dan yeni bir içten yanmalı motor için iş birliği haberi geldi.

Son dönemde otomobil üreticilerinin yaptıkları açıklamalar ya elektrikli otomobillerle ya da hibrit araçlarla ilgili oluyor. Toyota, Mazda ve Subaru'nun Japonya'da gerçekleştirdiği bir konferans ile birlikte yeni bir içten yanmalı motor üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Her biri farklı uzmanlığa sahip olan bu firmalar, birlikte çalışarak hem motor geliştirme süreçlerini hızlandırmayı hem de maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor.

Öte yandan bu üç firma tek bir model üzerinde çalışmayacaklar, her biri kendi "imza motorunu" geliştirmek için çalışacak. Toyota sıralı dört silindirli motorlarını kullanacak. Mazda ise rotary motorunun üzerinde çalışacak. Subaru ise yatay olarak karşılıklı çalışan boxer motor geliştirecek. Yeni güç üniteleri pek çok karbon rakiple mücadele edecekler.

Örnek motorlar da sergilendi

Tanıtımla birlikte her üç firma da kendi yaptıkları motorlara dair birer örnek sergiledi. Mazda, elektrikli motorlar için tek veya çift eksende dönen güç ünitelerini tanıttı. Bu motorların tekerleklerle mekanik bir bağlantısı bulunmayacak. Mazda, bu motorların şimdilik jenerasyon motorlarda kullanıldığını belirtti. Toyota geliştirme aşamasındaki 2 litrelik ve 1.5 litrelik motorlarını tanıtırken Subaru da yeni nesil hibrit sistemini kamuflajlı Crosstrek üzerinde gösterdi.

Öte yandan firmalardan gelen açıklamada, iş birliğine rağmen aralarındaki rekabetin devam ettiğini açıkladı. Yine her üç firmanın da daha küçük motorları bulunacak. Böylece daha gelişmiş aerodinamiklere sahip tasarımlar da mümkün olacak. Belki böylece yeni bir Supra ya da Miata efsanesi doğabilir, kim bilir?