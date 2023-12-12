2022 senesinde, Mazda otomobile sahip bir grup insanın başına çok ilginç bir olay geldi. Hepsinin arabası aynı anda, bir anda kafayı yiyerek bozuldu! Tek ortak noktaları Mazda araçlarının olması olan bu insanların yaşadığı şeyin sebebi neydi?

Takvimler 30 Ocak’ı gösterdiğinde Washington’ın bir şehri olan Seattle’da, 2014 ila 2017 yılları arasında üretilen Mazda araçlarıyla her şeyden habersiz bir şekilde yolculuk yapan bir grup insan vardı.

Aniden arabalarının bozulmasıyla neye uğradıklarını şaşırdılar. Mistik bir olaymış gibi görünen bu tuhaf hadise nasıl yaşanmış olabilirdi ki?

Sadece radyo dinleyerek keyifli bir yolculuk yapmak istediler.

Bir pazar günü öğleden sonra, Mazda araçlarında yolculuk yapan sürücüler, KUOW 94.9 adlı bir HD radyo istasyonunu dinliyorlardı. Müzik eşliğinde yollarını daha keyifli kılarken bir anda arabanın Bluetooth, navigasyon ve radyo sistemi çöktü.

Elbette sürücüler ilk başta hiçbir şey anlamadı. Kendilerinden başka Mazda sürücülerinin de başına aynısının geldiğini nereden bilebilirlerdi ki? Sonra anlaşıldı ki problem, KUOW 94.9 radyo istasyonundan kaynaklanmıştı.

Radyo istasyonunun bir hatası, yüzlerce Mazda'yı etkilemişti.

Dijital sinyaller, HD uyumlu radyolar tarafından kodu çözülecek görüntü dosyalarını taşıyordu fakat KUOW bir hata yapmıştı. Dosyalar; ".jpeg, .png, .gif" gibi uzantılarla biçimlendirilmemişti.

Çoğu arabanın radyosu bu hatadan etkilenmemişti ancak Mazda’ların radyoları diğer arabalardan farklı tasarlanmıştı. Hatta kötü tasarlanmıştı da diyebiliriz.

2014’ten 2017 yılına kadarki Mazda araçlarındaki yazılım, uzantısı olmayan hiçbir dosyayı tanıyamadı.

Yani yolda olan, 94.9’a ayarlı arabalardan herhangi biri, bu uzantısız dosyaları otomatik olarak indirip açmayı denediğinde arabadaki bilgisayar sistemi neye uğradığını şaşırdı.

Dosyalarla ne yapacağını bilemeyip âdeta çıldırdı. Sistemi yeniden başlattı, önbelleğindeki dosyaları aradı, bir daha yeniden başlattı. Bunu yapmaya; navigasyon, bluetooth, radyo gibi sistemlerin hepsi çökene kadar devam etti.

Ayrıca Mazda’ların başına gelen tek olay bu da değildi!

2019 senesinde, 2016 model Mazda’lar, "%99 Invisible" adlı podcast’i açtıklarında yine çöküyorlardı. Sebebi ise arabanın işletim sisteminin “%99 Invisible” ismindeki “%I” kısmını başka bir yerde kullanmaya çalışmasıydı!

%99 Invisible, podcast’lerinin adındaki yüzde sayısının açıkça belirtildiği “Mazda dostu” yeni bir versiyon yayınlamaya başladı.

Bunun gibi olaylar, gelişmiş teknolojilerle donatılmış arabalar hakkında soru işaretlerini de ortaya çıkarıyor.

Evet, yeni teknolojileri barındıran ve sürücüye âdeta hiçbir iş bırakmadan her şeyi kendi halleden arabalar gerçekten büyük konfor sağlıyor. Ancak Mazda’larda olduğu gibi, bu yüksek teknolojilerin bazen kafası karışıp bu tip sorunlara da yol açabiliyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimize de göz atabilirsiniz: