Bir Japon modifiye ustası, İngiliz lüksünün simgesine Lexus LS400’den alınan Toyota 1UZ-FE motorunu takarak sadece mühendislik yeteneğini değil, aynı zamanda otomobil tutkusunun sınırlarını gözler önüne sermişti.

Japon tamirci ve modifiye ustası Yuji Yajima, otomotiv dünyasında “Rolls-Royce’a Toyota motoru takan adam" olarak ünlendi.

1971 model bir Rolls-Royce Silver Spirit’e, Lexus LS400’den alınan Toyota 1UZ-FE V8 motorunu monte ederek hem mühendislik yeteneğini gösterdi hem de lüks ile pratikliği birleştiren bir ikon yarattı.

İlk olarak, Rolls Royce’a Toyota taktırma fikri nereden çıktı?

2017 yılına dayanan hikâye, klasik Rolls-Royce sahipliğinin zorlu gerçekleriyle başlıyor aslında. Bu otomobiller otomotiv lüksünün zirvesi olsa da, karmaşık ve yaşlanan motorları zamanla bakım kâbusuna dönüşebiliyor.

Yajima-san, Japon "kaizen" (sürekli iyileştirme) felsefesini benimseyerek, başkalarının gelenek olarak gördüğü yerde bir fırsat gördü.

Toyota 1UZ-FE motoru rastgele bir seçim değildi. Kusursuz çalışması, efsanevi dayanıklılığı ve nispeten kompakt boyutlarıyla Rolls-Royce deneyimini maliyet fazla olmadan korumak için ideal bir adaydı.

Bu projeyi gerçekten özel kılan şey, iki farklı otomotiv dünyasını birleştirmesi.

Bir tarafta el işçiliği döşemeleri ve sessiz kabiniyle İngiliz lüksü, diğer tarafta uzun ömür ve verimliliği ön planda tutan Japon mühendislik hassasiyeti. Swap o kadar ustalıkla yapılmıştı ki, dışarıdan bakıldığında hiç fark edilemiyordu. Ta ki Toyota V8’in karakteristik sesi duyulana kadar.

Öte yandan bu aracı görmüş olan şanslı kişiler için en şaşırtıcı olan şey çalışması değil, ne kadar kusursuz çalıştığıydı.

Yıllar sonra bile "Rolls-Toy" dünya çapında modifiye tutkunlarına ilham vermeye devam ediyor.

Teknik başarının ötesinde, Yajima’nın yarattığı şey, bir otomobilin karakterinin gerçekte neyle tanımlandığına dair kültürel bir ifadeye dönüştü.

Bildiğiniz üzere otomobiller giderek tek tipleşiyor ancak Yajima-san’ın çalışması bize, otomotiv tutkusunun gelenek ve yeniliğin kesişiminde yaşadığını hatırlatıyor.

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