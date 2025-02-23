Porsche modifiyecisi Akira Nakai’nin işleri kimileri için “sanat” olarak değerlendirilirken kimileri eleştiri yağmuruna tutuyor. 2024 yılının sonlarında, bir modifiye sırasında yaptığı şey ise epey konuşulmuştu.

Dünyayı gezip Porsche’leri modifiye etmesiyle ünlenen Akira Nakai, zaman zaman linçlerin hedefi oluyor.

En son linç hedefi olmasına sebebiyet veren konu ise bir Porsche’ye, çeki demirini yapıştırıcıyla yapıştırdığı video oldu. Bakalım işin aslı astarı neymiş.

Akira Nakai’yi tanımıyorsanız, biz bahsedelim.

1970 yılında Japonya’da doğan Akira Nakai, arabalara karşı her zaman meraklıydı ancak bunu ciddi bir zemine 1990’ların sonunda oturttu. “Rough World” adlı bir drift ekibinde, Toyota AE86 modellerini modifiye ediyordu.

Bir gün Porsche’nin 911 930 Turbo modeliyle tanışınca işlerin seyri değişti. Nakai, aracı kesip biçerek üstüne iddialı modifikasyonlar yaptı. Ortaya çıkan arabaya, en sevdiği biranın adını verdi: Stella Artois. Nakai yavaş yavaş tanınmaya başladı.

1997 senesinde “Rauh-Welt Begriff” (RWB) isimli kendi şirketini kurdu. Klasik Porsche modellerine yaptığı modifikasyonlar onun dünya çapında tanınmasını sağladı.

Özel aerodinamik parçalar, geniş çamurluklar, kocaman arka kanatlar, el işçiliğiyle kişiselleştirilmiş detaylar… Tüm bunlar sayesinde klasik bir Porsche, estetik ve performans açısından çok değişiyor.

Ayrıca Nakai, modifiye ettiği araba projelerinin her birine farklı bir isim veriyor. Araçları 2 gün içinde modifiye ederken otomobillerin sahipleri de onu izliyor ve Nakai ile birlikte çalışıyor.

Nakai’yi eleştirenler her zaman oldu.

Nakai, bu işe başladığından beri eleştiri yağmuruna tutuluyor ancak pek kulak asmıyor. Zaten kulak assaydı bu aşamalara gelemezdi. Pek çok insan bu modifikasyonların otomobillerin performansını artırmadığını, aksine düşürdüğünü söylüyor.

Öte yandan Nakai’nin hiçbir zaman, performans artışına dair bir iddiası olmadı. Yaptığı şey, görünümle ilgili.

Bir video, RWB’yi son zamanlarda iyice linç malzemesi yaptı.

Nakai’nin bir çeki demirini otomobile yapıştırıcıyla yapıştırdığı video viral olduğunda, tahmin edebileceğiniz üzere eleştiri yağmuruna tutuldu. İnsanlar, Nakai’nin işçiliği hakkında atıp tutmaya başladı.

Böyle düşününce haklılar da ancak gerçekler biraz daha farklı. Nakai, çeki demirini sadece fotoğraf çekimi için kısa süreliğine sabitlemişti. Arabanın modifikasyonu tamamlanmamıştı.

Siz RWB hakkında ne düşünüyorsunuz? Gereksiz mi buluyorsunuz yoksa “sanat” olarak değerlendiriyor musunuz?

Otomobil meraklılarını şöyle alalım: