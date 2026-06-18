Toyota Türkiye, ülkemizdeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan "Toya" yapay zekâ danışmanını duyurdu ve kullanıma sundu.

Yapay zekâ teknolojilerinin tüm sektörlerde olduğu gibi otomobil alanına da entegre edilmeye başladığını görmüştük. Şimdi ise bu konuda Toyota Türkiye’den kullanıcıları çok sevindirecek bir hamle geldi. Toyota Türkiye, “Toya” ismi verilen bir yapay zekâ asistanı duyurdu.

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Toyota Toya, firma tarafından bir “yapay zekâ danışmanı” olarak nitelendiriliyor. Toya’nın ülkemizdeki Toyota sahiplerine yardımcı olmayı amaçlayan ve Toyota bayisini olduğunuz her yere taşıyan bir yapay zekâ asistanı olduğunu söyleyebiliriz.

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Toyota’dan akıllı asistan “Toya”

Türkçe destekli Toya, Toyota’nın web sitesi üzerinden kullanıma sunuldu. Buradaki bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz. Her an ulaşabileceğiniz asistan, kullanıcıların Toyota ile ilgili bilgi ve işlemlere kolayca ulaşmasını sağlıyor, otomobillerle ilgili akıllarına gelen her türden soruyu yanıtlayabiliyor. Tıpkı herhangi bir sohbet botu gibi kullanabiliyorsunuz. Danışmak istediğiniz konuyu yazmanız yeterli.

Toya ile kullanıcılar; otomobilleri karşılaştırabilecek, bayilerde araç bulabilecek, online servis randevusu alabilecek, kampanyalara ulaşabilecek, online rezervasyon ile araç rezerve edebilecek ve çok daha fazlasını yapabilecek. Ayrıca sadece soru yanıtlamanın ötesinde diyaloglara göre dinamik öneriler sunma gibi özellikleri de var.