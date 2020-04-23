Bir YouTuber, Fortnite İçin DS4'e Mouse Tekerleği Ekledi

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Bir YouTuber, Fortnite İçin PS4 Oyun Koluna Mouse Tekerleği Ekledi (Video)

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Bir YouTuber, Fortnite'ı konsolda oynamanın getirdiği eksikliklerden birini gidermek için oyun koluna mouse tekerleği yerleştirdi. Ortaya çıkan tasarım, PC oyuncularının önemli bir avantajını kontrol cihazına getirdi.

Epic Games, Fortnite'ı platformlar arası bir oyun haline getirmeye karar verdiğinden beri PC ve konsol oyuncuları arasında tartışmalar sürüyor. PC oyuncuları, konsollardaki nişan alma yardımının (aim assist) gücünden şikayet ederken, konsol oyuncuları klavye ve mouse kullanımının daha avantajlı olduğunu söylüyor.

Fortnite oynarken klavye ve fare kullanmanın en büyük avantajlarından biri, aslında nişan almayla ilgili değil. Fare ile yapılar üzerinde düzenleme yapmak çok daha kolay ve PC oyuncuları, mouse'un kaydırma tekerleğinin sıfırlama özelliğini avantaj olarak kullanıyor. Bir YouTuber, oyun kollarındaki bu eksikliğe karşı ilginç bir çözüm geliştirdi.

YouTuber, oyun koluna mouse tekerleği yerleştirdi

fortnite, ps4 oyun kolu

Tech Yesterday adlı YouTuber, Dualshock 4 oyun kolunun içini açarak mouse'larda bulunan kaydırma tekerleğini üzerine entegre etti. Ardından birincil girişi oyun kolu, ikincil girişi klavye ve mouse olarak ayarladı. Bu şekilde Fortnite'ta yapı düzenlemelerini sıfırlamak için tekerleği kullanabildi ve her iki platformun avantajını bir araya getirdi.
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Ortaya çıkan tasarım, oyun kolunu rekabetçi Fortnite maçları için güçlü bir araç haline getiriyor, ancak mouse tekerleğini oyun koluna yerleştirecek bilgiye muhtemelen çok az oyuncu sahip.

PS4 kontrol cihazına mouse tekerleğinin yerleştirildiği video

Kaynak : https://fortniteintel.com/tech-youtuber-creates-a-custom-scroll-wheel-controller-for-fortnite/31445/
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