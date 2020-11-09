Trendyol, evde oturup kargosunun yolunu gözlemek istemeyenler için teslimat noktası kargo seçeneğini duyurdu. Söz konusu seçenek ile kargonuzun eve gelmesini beklemek yerine teslimat noktasından istediğiniz günde ve saatte teslim alabiliyorsunuz.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından olan Trendyol, siparişini kapısına gelene kadar beklemek istemeyen kullanıcıları için yeni bir teslimat seçeneğini hizmete sunuyor. Buna göre Trendyol kullanıcıları artık siparişlerini evde beklemek yerine anlaşmalı teslimat noktalarından ya da kargo otomatlarından alabilecekler.

Sizlerin de bildiği üzere klasik teslimat yöntemine kullanıcılar sipariş sırasında sisteme, kargoyu teslim alacakları bir adres giriyorlar ve kargo, çeşitli aktarmalardan sonra bu adrese teslim ediliyor. Yeni teslimat seçeneğinde ise kullanıcılar belirli bir adres belirtmek yerine farklı teslimat noktalarından birini seçerek siparişlerini teslim alabiliyorlar.

Trendyol’dan “Teslimat Noktası”nı seçen kullanıcılara 20 TL indirim kuponu

Evde teslimat yerine teslimat noktasında teslimatı seçmek kullanıcılara bazı avantajlar getiriyor. En büyük avantaj, kargoların teslimat noktasına eve kıyasla daha önce varması. Ayrıca kullanıcılar, kargoları teslimat noktasına ulaştığında istedikleri gün ve saatte teslim alabiliyorlar. Bununla birlikte Trendyol, teslimat noktası seçeneğini seçen kullanıcılara 20 TL indirim kuponu da sunuyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, ”81 ilde 2500’e yakın teslimat noktasına ulaştık. Yıl sonunda bu sayıyı 5000’e çıkaracağız. Türkiye’nin dört bir yanında daha fazla teslimat noktası için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.