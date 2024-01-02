E-ticaret devi Trendyol, State of Fashion 2024 raporuna girmeyi başaran tek Türk markası oldu. Rapora göre "üçüncü nesil moda markası" olarak anılan Trendyol'daki büyüme kaçınılmaz.

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 100’den fazla ülkede moda endüstrisinin nabzını tutan Business of Fashion platformu ve dünyanın en önemli araştırma şirketlerinden Mckinsey tarafından, global moda endüstrisindeki trendleri analiz eden “Modanın Durumu” (State of Fashion) raporunda yer alan tek Türk markası oldu. Trendyol, Modanın Durumu 2024 raporunda "ezber bozan" firmalar arasında yer aldı.

Söz konusu raporda "üçüncü nesil moda markası" olarak anılan Trendyol ve Trendyol gibi şirketler, sadece ürünlerini daha hızlı ve uygun maliyetle sunmakla kalmadıkları gibi müşteri sadakatini de ana hedef olarak belirliyorlar. Rapora göre bu tür firmalardaki yükseliş rüzgârı, kaçınılmaz bir noktaya gelmiş durumda. Rapora göre üçüncü nesil moda markalarını bu noktaya getiren en önemli hususlardan bir tanesi, sosyal medyayı aktif olarak kullanabiliyor olmaları.

"Trendyol olarak müşteriyi odağa alıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trendyol Group CEO’su Erdem İnan, şöyle konuştu:

Bugün Türkiye’de üretilen tekstil ürünleri, Avrupa’dan Orta Doğu'ya, çok geniş bir coğrafyada kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Bunu öncelikle ülkemizin kaliteli üretim gücüne borçluyuz. Trendyol markalı ürünler Türkiye’nin dört bir yanındaki 400’ten fazla yerli üreticimiz tarafından üretiliyor. “State of Fashion” raporunun da ortaya koyduğu gibi; müşteri sadakatini ana hedef olarak belirleyen şirketler global olarak sektörde ön plana çıkıyor. Trendyol olarak müşteriyi odağa alan iş yapış biçimimizi girdiğimiz tüm pazarlarda uyguluyoruz.



Pazaryeri modelleri gelişmeye devam ederken, bir yandan da üreticilerin doğrudan e-ticaret ekosistemine dahil olduğu tedarik zinciri modelleri ön plana çıkmaya başladı. Bu da üretim ve lojistik anlamında güçlü ülkeleri sınır ötesi e-ticarette avantajlı duruma getiriyor. Türkiye’nin hem kaliteli üretim yapan markaları hem de hammadde ihtiyacını karşılayacak çok iyi tedarikçileri var. Türkiye çevresindeki geniş coğrafyaya da lojistik anlamda çok entegre ve verimli bir şekilde büyük pazarlara ulaşabiliyor. İşte tüm bu nedenlerden ötürü Türkiye önemli bir üretim ve lojistik merkezi. “State of Fashion 2024” raporu da tedarik zincirindeki bu dönüşümün ve bu dönüşümü başarılı biçimde değerlendiren markaların altını çiziyor.

"Türk ürünlerine ilgi büyük"