Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 100’den fazla ülkede moda endüstrisinin nabzını tutan Business of Fashion platformu ve dünyanın en önemli araştırma şirketlerinden Mckinsey tarafından, global moda endüstrisindeki trendleri analiz eden “Modanın Durumu” (State of Fashion) raporunda yer alan tek Türk markası oldu. Trendyol, Modanın Durumu 2024 raporunda "ezber bozan" firmalar arasında yer aldı.
Söz konusu raporda "üçüncü nesil moda markası" olarak anılan Trendyol ve Trendyol gibi şirketler, sadece ürünlerini daha hızlı ve uygun maliyetle sunmakla kalmadıkları gibi müşteri sadakatini de ana hedef olarak belirliyorlar. Rapora göre bu tür firmalardaki yükseliş rüzgârı, kaçınılmaz bir noktaya gelmiş durumda. Rapora göre üçüncü nesil moda markalarını bu noktaya getiren en önemli hususlardan bir tanesi, sosyal medyayı aktif olarak kullanabiliyor olmaları.
"Trendyol olarak müşteriyi odağa alıyoruz"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trendyol Group CEO’su Erdem İnan, şöyle konuştu:
Pazaryeri modelleri gelişmeye devam ederken, bir yandan da üreticilerin doğrudan e-ticaret ekosistemine dahil olduğu tedarik zinciri modelleri ön plana çıkmaya başladı. Bu da üretim ve lojistik anlamında güçlü ülkeleri sınır ötesi e-ticarette avantajlı duruma getiriyor. Türkiye’nin hem kaliteli üretim yapan markaları hem de hammadde ihtiyacını karşılayacak çok iyi tedarikçileri var. Türkiye çevresindeki geniş coğrafyaya da lojistik anlamda çok entegre ve verimli bir şekilde büyük pazarlara ulaşabiliyor. İşte tüm bu nedenlerden ötürü Türkiye önemli bir üretim ve lojistik merkezi. “State of Fashion 2024” raporu da tedarik zincirindeki bu dönüşümün ve bu dönüşümü başarılı biçimde değerlendiren markaların altını çiziyor.
"Türk ürünlerine ilgi büyük"
Yurt dışı açılımımız Almanya’dan sonra Azerbaycan ve Körfez ülkeleri ile devam etti. Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de kısa sürede en fazla indirilen alışveriş uygulaması olduk. Bu yıl kasım kampanyalarını ilk kez yurtdışına açtık. Satıcılarımızla birlikte başarılı sonuçlar elde ettik. Kasım boyunca Azerbaycan’da 60 milyonun üzerinde ziyaret aldık. 4 milyona yakın ürün satılırken öne çıkan kategoriler; giyim, ev-yaşam, hızlı tüketim ürünleri ve kozmetik oldu. Körfez ülkelerindeki müşterilerimizin de Türk ürünlerine ilgisinden memnunuz. Bu ülkelerde, faaliyete başladığımız Ağustos ayından bu yana 9 milyon adedi aşkın ‘Made in Türkiye’ etiketli ürün satıldı. Bu yılın sonunda 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapar hale getireceğiz. Bu yıl itibariyle 3 milyon uluslararası aktif müşteri sayısına ulaşmış durumdayız. 2024 yılında dünya genelinde; 170 milyon ürünü 12 milyon aktif müşterimize, 38 milyon sipariş aracılığıyla ulaştırmayı hedefliyoruz.