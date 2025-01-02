TRT, 2023 yılında “tabii” ismini verdiği yerli film ve dizi platformunu kullanıcılara sunmuştu. Platform hem ücretli hem de ücretsiz versiyonlarıyla faaliyet gösteriyordu. Ücretli versiyonda reklamsız deneyim, orijinal içerikler, Avrupa ligi maçları gibi imkânlar sunuluyordu.
Bugün tabii’yle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, platformun kaçak yayın yaptığını ifade etti.
RTÜK’ten lisans alınmamış
Taşçı tarafından X üzerinden paylaşılan gönderiye göre tabii platformu, RTÜK’ten alması gereken lisansı almamış. Bu nedenle kaçak yayın yapıyormuş, hem abone başına ödenmesi gereken RTÜK payını hem de yayın ve lisans yetkilendirme ücretini ödemiyormuş. RTÜK’ün de bu konuda bir hamle yapmadığı iddia edilmiş. Taşçı’nın paylaşımı tam olarak şöyle:
tabii hakkındaki bu büyük iddia konusunda henüz TRT’den tarafından açıklama gelmedi. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.