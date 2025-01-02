TRT'nin "tabii" platformu için RTÜK'ten lisans almadığı ve kaçak yayın yaptığı iddia edildi.

TRT, 2023 yılında “tabii” ismini verdiği yerli film ve dizi platformunu kullanıcılara sunmuştu. Platform hem ücretli hem de ücretsiz versiyonlarıyla faaliyet gösteriyordu. Ücretli versiyonda reklamsız deneyim, orijinal içerikler, Avrupa ligi maçları gibi imkânlar sunuluyordu.

Bugün tabii’yle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, platformun kaçak yayın yaptığını ifade etti.

RTÜK’ten lisans alınmamış

Taşçı tarafından X üzerinden paylaşılan gönderiye göre tabii platformu, RTÜK’ten alması gereken lisansı almamış. Bu nedenle kaçak yayın yapıyormuş, hem abone başına ödenmesi gereken RTÜK payını hem de yayın ve lisans yetkilendirme ücretini ödemiyormuş. RTÜK’ün de bu konuda bir hamle yapmadığı iddia edilmiş. Taşçı’nın paylaşımı tam olarak şöyle:

"TRT’nin Tabii’si kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor! Türkiye’nin dijital platformu olarak lanse edilen Tabii dijital platformu lisanssız kaçak yayın yapıyor! Oysa tıpkı diğer dijital platformlar gibi Tabii’nin de RTÜK’ten lisans alması gerekiyordu ama almadı. RTÜK de lisanslama için resmî girişimde bulunmadı; kaçak yayını izledi. Ama Tabii üyelerinden tıkır tıkır ücret almayı sürdürüyor. Böylece hem abone başına ödemesi gereken RTÜK payını hem de yayın lisans ve yetkilendirme ücretini ödemiyor. Bu platformun lisans almadan yayın yapmasına olanak sağlayacak hiçbir istisnai mevzuat da yok. RTÜK’ten lisans almıyor, lisansı olmadığı için de RTÜK içeriği denetlemiyor. Lisans almayınca beni kim denetleyebilecek!"

tabii hakkındaki bu büyük iddia konusunda henüz TRT’den tarafından açıklama gelmedi. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.