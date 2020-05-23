Trump’ın Kullandığı İlacın Öldürdüğü Ortaya Çıktı

ABD Başkanı Trump'ın COVID-19'a karşı kullandığını söylediği sıtma ilacı hidroksiklorokinin COVID-19 hastalarında ölüme neden olabileceği ortaya çıktı. Yapılan klinik deneyler, bu ilacın COVID-19'a karşı kullanılmaması gerektiğini gösteriyor.

Koronavirüs hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan ABD Başkanı Donald Trump, salgından korunmak için kullandığı yöntemi açıklamış ve koronavirüsten korunmak için sıtmaya karşı kullanılan hidroksiklorokin hapı aldığını söylemişti. Trump, bir buçuk hafta boyunca her gün hidroksiklorokin hapı aldığını ve kendisinde herhangi bir koronavirüs semptomu görülmediğini belirtmişti.

Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan yeni bir makalenin dayandığı araştırmaya göre, koronavirüs tanısı konan 96.000'in üzerinde hasta hidroksiklorokin veya klorokin ile tedavi edildi. Bu ilaçların kullanımının ölüm veya kalpte ritim bozukluğu riskini artırdığı tespit edildi. Araştırmacılar, bu iki ilacın COVID-19 tedavisinde faydalı olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunamadığını da belirttiler.

Trump'tan çalışmalara eleştiri

Gözlemlenen hastalar, 20 Aralık 2019 ila 14 Nisan 2020 tarihleri arasında hastaneye yatırılan 6 kıtadan 671 hastaneden seçildi ve beş gruba ayrıldı: Bu ilaçlarla herhangi bir tedavi görmeyenler (kontrol grubu), yalnızca hidroksiklorokin ve klorokinle tedavi görenler ve bu ilaçların herhangi birini makrolid ile (antibiyotik) birlikte kullananlar.

Araştırmacılar, en yüksek ölüm oranının yüzde 23,8 ile makrolid ile birlikte hidroksiklorokin kullananlar (bu grubun toplamı 6.221 kişiydi) arasında görüldüğünü tespit etti. Hidroksiklorokini tek başına kullanan gruptaysa (toplam 3.016 kişi) öldüm oranı yüzde 18 oldu. Hidroksiklorokini antibiyotikle birlikte alan hastaların yüzde 8'inin aynı zamanda kalpte ritim bozukluğu geliştirmeye daha eğilimli olduğu görüldü. Klorokinle tedavi edilenlerin yüzde 16,4'ü, klorokinle antibiyotik kullanan hastaların da yüzde 22,2'si hayatını kaybetti. Kontrol grubundaysa (toplamda 80.000'in üzeri) ölüm oranı 11'e 1 olarak tespit edildi.

Öte yandan Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç Müdürlüğü'nün (FDA) uyarılarına rağmen hidroksiklorokin övmeye devam ederken bir yandan da bu ilacın zararlı olabileceğini savunan çalışmalara da itiraz ediyor. Trump, hidroksiklorokin ile COVID-19 hastalarının ölüm oranı arasında bir bağ olabileceğini gösteren bir çalışma için 'yanlış bir çalışma' demiş ve çalışmada ilaç verilen insanların 'zaten ölmeye hazır, çok hasta insanlar' olduğunu savunmuştu. Trump, bu ilaçların kendi yönetimine dostça bakmayan insanlar tarafından verildiğini de sözlerine eklemişti.