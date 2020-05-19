Donald Trump, Koronavirüse Karşı Hidroksiklorokin Alıyor

ABD başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadeledeki tartışmalı yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Trump, koronavirüse karşı korunmak için sıtma tedavisinde de kullanılan hidroksiklorokin ilacı aldığını açıkladı.

Koronavirüs hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan ABD Başkanı Donald Trump, salgından korunmak için kullandığı yöntemi açıkladı. Trump, koronavirüsten korunmak için sıtmaya karşı kullanılan hidroksiklorokin hapı aldığını söyledi.

Trump, restoran yöneticileriyle yaptığı toplantıda, "İşte benim delillerim. Bu konuda pek çok olumlu çağrı alıyorum" dedi. Trump, bir buçuk hafta boyunca her gün hidroksiklorokin hapı aldığını ve kendisinde herhangi bir koronavirüs semptomu görülmediğini söyledi. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sekreteri de dahil olmak üzere ABD başkanına yakın çalışanların koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Donald Trump, hidroksiklorokin kullanımında sağlık çalışanlarını öne sürüyor

Hidroksiklorokin almanın insanları koronavirüse karşı koruduğuna veya hastalığı önleyebileceğine dair herhangi bir kanıt yok. Trump'ın önlemi sadece bir olasılıktan ibaret ve bazı araştırma grupları, ilacın virüse düzenli olarak maruz kalan sağlık çalışanlarını koruyup koruyamayacağını görmek için klinik araştırmalar yapıyor. Ancak bu çalışmalardan henüz bir sonuç çıkmadı.

Trump, koronavirüse karşı ön cephede savaşan sağlık çalışanlarının izinden gittiğini belirterek, "Doktorlara ve hemşirelere bakıyorsunuz, birçoğu bunu önlem olarak alıyor" şeklinde konuştu. İlacı sağlık çalışanları için koruyucu olarak kullanmaya yönelik araştırmalar olsa da, kaç sağlık çalışanının ilacı aldığı net olarak bilinmiyor. Diğer yandan Hidroksiklorokinin yan etkileri arasında gözde hasar, kalp rahatsızlıkları ve kas zayıflığı bulunuyor.

Hidroksiklorokinin koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanmadı

ABD başkanı haftalardır hidroksiklorokini gündeme getiriyor ve Trump yönetiminin Gıda ve İlaç İdaresi ile Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Otoritesi'ni, yetersiz kanıtlara dayanarak ilacın hastane dışında kullanılmasına izin vermeye zorladığı bildiriliyor. İlk veriler, hidroksiklorokinin bazı hastalarda olumlu etki gösterebileceğini öne sürse de, özellikle şiddetli semptomları olan kişilerde etkili olmadığını ve tehlikeli yan etkilere sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini aştı. Donald Trump, hidroksiklorokin aldığını söylese de otoriteler onun sözünün veya Beyaz Saray'ın güvenilir bilgi kaynakları olduğunu düşünmüyor.