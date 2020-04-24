Trump: COVID-19 Hastalarına Dezenfektan Enjekte Edilebilir

Koronavirüs salgınını ele alış biçimi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, COVID-19 hastalarına bir tedavi yöntemi olarak dezenfektan enjekte edilebileceğini veya Ultraviole (UV) ışınlar uygulanabileceğini söyledi.

“COVID-19’a grip muamelesi yapın. Bu hastalık yayılırsa ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Her şeye hazırız, ancak ABD halkına karşı risk oldukça az.” ABD Başkanı Donald Trump, 27 Şubat’ta Başkan Yardımcısı Mike Pence, Sağlık Bakanı Alex Azar ve diğer sağlık yetkililerinin de katıldığı bir basın toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin böyle konuşmuştu.

Bugün gelinen noktada, Trump’ın risk olarak görmediği COVID-19, ABD’yi tam anlamıyla avcunun içine almış durumda. Ülkedeki toplam vaka sayısı 890 bini geçerken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 50 bine ulaştı. Salgının en fazla vurduğu ülke konumunda olan ABD, yaşadığı kaotik ve travmatik günlerden bir an evvel çıkmayı istese de, bunun kısa vadede gerçekleşmesi pek de mümkün görünmüyor.

ABD'de şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 50 binden fazla insan hayatını kaybetti

Dünyanın dört bir tarafındaki bilim insanları, COVID-19’a karşı etkili olabilecek bir aşı üzerinde çalışırken, Trump’tan çok ilginç bir tedavi önerisi geldi. Başkan Trump, perşembe günü Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, virüsü öldürmek için hastalara dezenfektan enjekte edilmesi ve Ultraviolet (UV) ışın uygulanması dahil potansiyel olarak tehlikeli bazı koronavirüs tedavi yöntemleri önerdi.

Aynı toplantıda Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın Bilim ve Teknoloji Bölümü Başkanı Bill Bryan, ekibi ile yaptıkları araştırmalar sonucunda, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün 21 derecenin üzerindeki güneşli yüzeylerde sadece iki dakika yaşadığını tespit ettiklerini söyledi.

Evlerde kullanılan temizlik ürünlerinin virüsü öldürmede oldukça etkili olduğunu belirten Bryan, “Çamaşır suyu virüsü beş dakikada öldürürken, bu süre izopropil alkolde sadece 30 saniyeye düşüyor” dedi.

Bryan ayrıca kontamine alanları dezenfekte etmek için ısı ve nemi kullanılması, çevresel faktörlerin virüsün yüzeylerde daha uzun süre hayatta kalmasına yardımcı olabileceği bölgelerde sağlık önlemlerini artırılması ile virüsün yayılmasının çok daha iyi engellenebileceğini ifade etti.

Uzmanlar: Herhangi bir temizlik ürününün vücuda enjekte edilmesi fikri sorumsuzca ve tehlikeli

Trump da bu değerlendirmelerden yola çıkarak, hastalara dezenfektan enjekte edilebileceği veya UV ışınları uygulanabileceği fikrini ortaya attı. Peki, uzmanlar ABD Başkanı’nın bu ilginç önerisine ne diyor?

Göğüs hastalıkları uzmanı ve NBC News yazarı Dr. Vin Gupta, herhangi bir temizlik ürününün vücuda enjekte edilmesi fikrinin sorumsuzca ve tehlikeli olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bu, insanların kendilerini öldürmek istedikleri zaman kullandıkları yaygın bir yöntemdir”

Eski başkan yardımcısı ve 2020 ABD Başkan Adayı Joe Biden ise perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump’ın tuhaf tedavi yöntemleri önermek yerine, ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve koronavirüs testleri ile ilgili taleplere odaklanması gerektiğini ifade etti.