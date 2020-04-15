602.989 vaka ve 25.575 ölümle koronavirüsün en fazla yayıldığı ülke olan ABD, Dünya Sağlık Örgütü’ne sağladıkları fon desteğini askıya aldıklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump, DSÖ’yü Çin’e olan yakınlığıyla suçluyor.

Koronavirüs salgınının en çok vurduğu ülke olan ABD’nin başındaki isim olan Donald Trump, geçtiğimiz günlerde eleştirdiği ve desteklerini keseceklerini söylediği Dünya Sağlık Örgütü’ne ödenen fonu askıya aldığını duyurdu. Beyaz Saray’da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında konuşan Başkan Trump, koronavirüsün dünya geneline yayılmasında DSÖ’yü sorumlu tuttu.

DSÖ’nün en başta adeta Çin için çalıştığını ve bu sebeple tüm dünyayı yanılttığını belirten Trump, “Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütü için sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor” şeklinde açıklama yaptı.

Yönetiminin, DSÖ’nün salgın konusunda ihmali ve bazı olayları örtbas etme durumu olup olmadığını incelediğini belirten ABD Başkanı, yıllık 400 ila 500 milyon dolar arasında olan fonun artık DSÖ’ye verilmeyeceğini iletti. Trump, açıklamalarının devamında Çin’in DSÖ’ye yalnızca 40 milyon dolar yatırım yaptığını söyledi.

Trump: DSÖ sorumlu tutulmalıdır

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ’nün Wuhan’da başlayan salgına ilişkin ilk başta güvenilir bir soruşturma yapmadığını da sözlerine ekledi. “Onca yılın ardından en temel görevini bile yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü, sorumlu tutulmalıdır” diyen Trump, koronavirüsün bir pandemiye dönüşmesinin nedeni olarak DSÖ’nün attığı geç adımları gösterdi.

Salgını haber veren Çinli doktor konusunda örgüt sessiz kaldı

Trump, DSÖ ile ilgili yaptığı açıklamaların devamında Çin’de salgını ilk haber veren doktordan da bahsetti. Covid-19’u Aralık 2019’da duyuran Çinli bir doktordan sonrasında haber alınamamıştı. Trump, DSÖ’nün bu konuda da sessiz kaldığını ve Çin tarafında yer almayı seçtiğini belirtti.