Huawei Mate 40'ın Yongalarını TSMC'den Tedarik Edecek

TSMC, ABD yasağı gelmeden önce Huawei’ye Kirin 1020 yonga setleri için 5 nm mimariye sahip yongaları gönderecek. Bu sipariş sayesinde şirket, yeni amiral gemisi sınıfı olan Mate 40’ı piyasaya sürebilecek.

ABD’nin Huawei’ye uyguladığı ambargo, Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC için de sıkıntı yaratıyordu. Huawei için 5 nm yonga üretimi konusunda anlaşmaya varan şirket, önümüzdeki süreçte bu yongaları Çinli akıllı telefon devine gönderebilir. ABD’nin ambargoları nedeniyle Huawei’nin tedarik zincirinde bazı aksaklıklar yaşaması bekleniyor. 120 gün daha yonga satın alımlarına izin veren karar, Tayvanlı şirketin gelirini de önemli ölçüde düşürecek.

TSMC’nin Apple’dan sonra ikinci büyük müşterisi olan Huawei, bu sene Kirin 1020 yonga setleri için TSMC’den alacağı yongaları tedarik edebilecek. Huawei, ABD’nin yeni yasası yürürlüğe girmeden TSMC’den 700 milyon dolarlık sipariş alabilecek. Önceki raporlara göre bu sipariş 7 nm ve 5 nm yongalardan oluşacak. Bununla birlikte, son raporlara göre TSMC’nin 7 nm siparişleri hâlihazırda dolu olduğu için Huawei’nin 5 nm ve 12 nm yongaları alabileceği düşünülüyor.

Huawei Mate 40’ların yongası TSMC’den tedarik edilebilir

Ortaya çıkan raporlara baktığımızda, Huawei yeni amiral gemisi Mate 40 serisi için TSMC’den yonga almaya devam edecek gibi görünüyor. Mate 40’larda yer alacağı düşünülen Kirin 1020 yonga setleri, ilk aşamada sorunsuz bir şekilde çıkmaya devam edebilir, ancak yasak geldikten sonra ne olacak henüz bilinmiyor.

7 nm mimarili yonga setleri riske girebilir

Huawei’nin en büyük sorun yaşayacağı tedarik sorunu ise 7 nm yongalarda olacak. Hâlihazırda Kirin 990 ve Kirin 980 yonga setlerinde kullanılan mimari için 120 günlük süreçte yeterli yonga tedarik edemeyecek Huawei, önümüzdeki süreçte bu konuda ciddi sıkıntılar yaşayabilir.