Çinli teknoloji devi Huawei’in bir sonraki amiral gemisi serisi Mate 40 için heyecanlı bekleyiş devam ederken, merakla beklenen cihaza dair etkileyici bir konsept tasarım hazırlandı. Arka bölümde kare şeklinde küçük bir ekrana sahip olan konsept, 100X zoom desteği ile donatılan bir beşli kamera kurulumu ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz mart ayında tanıtılan Huawei P40 serisinin ardından, gözler şimdi yeni Huawei amiral gemisi ailesi Mate 40’a çevrildi. Önceki modellerde olduğu gibi Mate 40 serisi de yıl sonuna doğru gün yüzüne çıkacak. Şimdilik cihazla ilgili resmi olarak herhangi bir bilgiye sahip değiliz, ancak bugüne kadarki söylentiler ve sızıntılar, Mate serisinin açık ara en iddialı modeli ile karşılaşacağımıza işaret ediyor.

Huawei Mate 40 için hazırlanan yeni konsept tasarım, merakla beklenen akıllı telefona dair benzersiz bir projeksiyon çiziyor. Tasarım açık ara, önceki modellerden farklı. İlk olarak, kameraya bakalım. Huawei Mate 40 konsepti, bir beşli kamera kurulumu ile birlikte geliyor.

Huawei Mate 40 konseptinin arkasında kare şeklinde ikincil bir ekran yer alıyor

Kare şeklindeki bölmede dört kamera sensörü ve bir LED flaş bulunuyor, ancak kurulumun altında başka bir kameranın daha olduğunu görüyoruz. Yanında yazan “100X” ibaresi, söz konusu kameranın bir periskop lens olduğuna işaret ediyor. Arka tasarımın en çarpıcı ögesi, ikincil ekran olsa gerek. Render’dan da görebileceğiniz üzere ekranda; saat, batarya, Wi-Fi ve çalar saat gibi bilgiler yer alıyor.

Dikkat ettiyseniz, Mate 40’ın konsept ekranında bir çentik veya ekran deliği yok. Huawei’in yeni amiral gemisinde ekrana gömülü selfie kamerası kullanacağı iddia edilse de, söz konusu teknoloji hala geliştirilme aşamasında olan bir inovasyon. Bu nedenle Çinli şirketin söz konusu özelliğe Mate 40 serisinde yer vermesi düşük bir ihtimal. Cihazda pop-up selfie kamerasının olabileceğini söylemek, sanıyorum daha makul bir öngörü olacaktır.