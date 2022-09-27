Tüm Aşılara Direnç Gösteren Koronavirüs Türü Keşfedildi

Bilim insanları, Rusya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan bir yarasa türünde yeni bir koronavirüs türü keşfetti. Türün mevcut aşılardaki antikorlara karşı dirençli olduğu görüldü.

Aralık 2019’da tespit edilen ve kaynağı henüz net olarak bilinmeyen koronavirüs türü SARS-CoV-2, COVID-19 hastalığına yol açarak bugüne kadar milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüs türünün kaynağı hakkında kesin bir bulgu yok iken, en fazla kabul gören teori ise virüsün yarasa kaynaklı olduğuydu.

Virüs, COVID-19 aşıları sayesinde ölümcüllüğünü büyük oranda yitirmişken bugün Rusya’dan yeni bir haber geldi. Yeni yayımlanan bir araştırma, Rusya’daki yarasalarda yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiğini ve virüsün aşılardaki antikora direnç gösterebildiğini ortaya koydu.

Aslında ilk olarak 2020'de keşfedilmişti

PLOS Pathogens dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Khosta-2 adı verilen yeni virüs, Rusya’nın Sochi Ulusal Parkı’ndaki nalburunlu yarasalarda tespit edildi. Bu yarasa türünün Avrupa ve Kuzey Afrika’da da yaşamını sürdürdüğü vurgulandı.

Virüs türü aslında ilk olarak 2020 yılında, Khosta-1 virüsüyle birlikte keşfedilmişti. Fakat virüsün patojenleri o dönem tehlikeli olarak görülmemişti. Bilim insanları, laboratuvar ortamında yaptıkları çalışmalarda ise çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Yapılan testlerde virüsün insan karaciğer hücreleri üzerindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörlerini, dokuyu SARS-CoV-2 ile aynı şekilde enfekte etmek için kullanabildiği görüldü. Üstelik spike proteinlerindeki reseptör bağlama alanlarının da COVID-19 aşısı tarafından tetiklenen monoklonal antikorlara karşı tam direnç gösterdiği belirlendi.

İnsanlara bulaşıp bulaşamadığı bilinmiyor:

Yarasalarda bulunan yeni tehlikeli virüsün insanlara bulaşabildiği konusu hakkında henüz kesin bir bulguya rastlanılamadı. Fakat virüsün farklı koronavirüs türünü taşıyan birisine bulaşmasıyla iki virüsün birleşmesi ve yeni bir varyantın ortaya çıkma riskinin olduğu açıklandı.

Bilim dünyasında henüz SARS ilişkili koronavirüs türlerine karşı genel koruyucu bir aşı geliştirilebilmiş değil. Geliştirilen aşılar, genel olarak bu virüsler yerine spesifik virüsleri hedef alıyor ve bunlara karşı koruma sağlıyor. Özellikle bu tür virüslerin tamamını kapsayacak bir aşının geliştirilmesi içinse çalışmalar sürüyor.