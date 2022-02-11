İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğrencisi olan Esra Gürsoy, burs hakkında bilgi almak için ilgilisi yerine tüm üniversitelilere e-posta gönderdi. Yanlışlıkla on binlere burs sorusu soran Esra'nın Twitter'daki paylaşımıysa viral oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin büyük çoğunluğu, dün hiç karşılaşmayı tahmin etmedikleri bir e-posta ile karşılaştı. İTÜ öğrencisi Esra Gürsoy tarafından üniversitenin tamamına gönderilen bu e-posta, Esra’nın burs başvurusu hakkındaki yardım isteğini içeriyordu. Fakat e-posta, yanlışlıkla yalnızca ilgilisine değil, tüm öğrencilere gönderildi.

Durumu Twitter’dan paylaşan Esra’nın Tweet’i de haliyle hızlı bir şekilde etkileşim topladı çünkü mail, on binlerce öğrenciye gönderildi. Gizemli e-postanın nereden geldiğine dair cevap arayan İTÜ öğrencileri de Esra’nın paylaşımıyla cevabı buldu. Esra, paylaşımında “Evet arkadaşlar yanlışlıkla tüm İTÜ öğrencilerine toplu mail atan benim. Nasıl yaptığım hakkında zerre fikrim yok.” diyerek durumu açıkladı.

Üniversite öğrencilerinin bulunduğu adrese mail attı

Esra, burs sorununu on binlere duyurmayı nasıl becerdiğini bilmiyor olsa da İTÜ’lü arkadaşları, Esra’nın paylaşımının altında durumu açıkladı. Buna göre Esra, e-postayı yanlışlıkla İTÜ’nün ‘listeci’ e-postalarından ‘ogrenciler’ uzantısını taşıyan adresine göndermişti. Bu da bu e-postanın tüm İTÜ’lülere gitmesini sağladı.

Öte yandan Esra’nın yanlışlıkla e-posta göndermesi, birbirinden güzel tepkileri de beraberinde getirdi: