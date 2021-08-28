Delta Varyantından Hastaneye Yatma Oranları 2 Kat Fazla

İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırma, Delta varyantından hastaneye yatma oranlarının Alfa varyantından iki kat fazla olduğunu ortaya koydu. Çalışmada aynı zamanda aşının hangi varyant için olursa olsun hastaneye yatma oranlarını azalttığını bir kez daha gösterdi.

Koronavirüs salgınında son aylarda tüm dünyada baskın varyant haline gelen Delta varyantının etkileri üzerine pek çok araştırma yürütülüyor. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve ardından ülkemiz de dahil olmak üzere dünya genelinde baskın varyant haline gelen Delta varyantının bulaşıcılığının daha yüksek olduğu ve bu sebeple de daha hızlı yayıldığı biliniyor.

Geçtiğimiz hafta konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Delta varyantı oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını ve Delta Plus'ın da yükselişte olduğunu söylemişti. Koca aynı zamanda bu durumun toplumda bulaşıcılığın artmasına sebep olduğunu da vurgulamıştı. İngiltere'de de bir süredir neredeyse tüm vakalar Delta varyantından oluşuyor ve varyantın etkileri ile ilgili yeni bir araştırma gerçekleştirildi.

Delta varyantından hastaneye yatma oranları daha yüksek:

Yürütülen araştırmada, İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede etkili bir varyant haline gelen Alfa varyantı ile Delta varyantının etkileri bir arada incelendi. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) ile Tıbbi Araştırmalar Konseyi'nin yürüttüğü araştırmada her iki varyantın da gözlemlendiği Mart - Mayıs aylarında karşılaşılan 43 binden fazla vaka incelendi.

Vakaların büyük bir kısmının aşısız kişilerde görüldüğü vurgulanırken, Delta varyantından hastaneye yatma oranlarının Alfa varyantına göre iki kat daha fazla olduğu tespit edildi. Uzmanlar, aşının hastaneye yatma riskini önemli ölçüde azalttığını vurguladı.