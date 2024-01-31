Universal Music Group, bu hafta TikTok ile olan lisans sözleşmeleri bitecek olmasına rağmen henüz bir anlaşmaya yakın olmadıklarını açıkladı. Müzik devi, Taylor Swift'ten Billie Eilish'e, Beyonce'den Drake'e kadar birçok sanatçıyı bünyesinde bulunduruyor.

TikTok, özellikle dans akımları ile popüler olmuş ve büyük bir kullanıcı kitlesine kavuşmuştu. Platform, kısa videolara eklenen müzikler için çeşitli müzik prodüksiyon grupları ile anlaşmalar gerçekleştiriyor. Bunlardan biri olan Universal Music Group ile TikTok, çarşamba günü sonlanacak anlaşmalarını henüz yenilemedi.

Yapay zekâdan koruma, daha iyi ödeme

Universal Music Group (UMG), TikTok ile olan görüşmelerde belirli konularda iyileştirmeler talep ediyor. Bunların arasında sanatçılara daha iyi ödemeler yapılması ve sanatçıların, yapay zekâya karşı korunması da yer alıyor. Bu konularda TikTok'tan bir adım gelmemesi hâlinde UMG'nin masadan kalkabileceği ifade ediliyor.

UMG tarafından paylaşılan açık mektupta, TikTok'un "gittikçe daha etkili olan, güçlü teknolojiye ve dünya çapında muazzam bir kullanıcı kitlesine sahip bir platform olduğu" belirtiliyor. Yine de firma geri adım atmaya niyetli değil. Mektupta, iki taraf arasındaki anlaşmanın çarşamba günü sonlanacağı da ifade ediliyor.

Açıklamaya göre UMG'nin üç talebi bulunuyor: Sanatçılara daha iyi ödeme yapılması, sanatçıların yapay zekânın olumsuz etkilerinden korunması ve TikTok kullanıcılarının çevrim içi güvenliğinin sağlanması. Platformu cimrilikle suçlayan UMG, TikTok'un sanatçılara diğer platformlara ödenenin yanında devede kulak bir miktar ödediğini belirtiyor. Ayrıca platformun "kendi müziğini yap" temalı yapay zekâ kampanyasından da şikâyetçi olduklarını açıkça gösteriyorlar.

Universal Music Group'da kimler var?

UMG bünyesinde çalışmalarına devam eden, kimi az kimi çok popüler yüzlerce sanatçı bulunuyor. Bu isimlerden başlıcaları şu şekilde: