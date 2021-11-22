TheBoss isimli YouTube kanalı, İstanbul'daki sarı taksi sorununun ulaştığı son noktayı gözler önüne seren bir sosyal deney yaptı. Arap turist kılığına girerek taksiye binen ve dolandırılan fenomenler, yaşadıklarına kendileri bile inanamadı.

Özellikle de İstanbul'da hiçbir şekilde çözüm üretilemeyen bir sarı taksi sorunu yaşandığı herkes tarafından biliniyor. Sarı taksi bulmanın zaten çok zor olduğu kentte bir yere dolandırılmadan gitmek de pek mümkün değil. Mesleğine ihanet eden bazı şoförlerin yolcular arasında ayrım ve özellikle de turistler üzerinden fırsatçılık yapması, vatandaşı çileden çıkarmış durumda.

YouTube'da yaptıkları şaka ve sosyal deney videoları ile bilinen TheBoss isimli kanalın içerik üreticileri, taksicilerin yabancı turistlere olan tutumlarını incelemeye karar verdi. Arap turistler gibi giyinen ve 2 farklı taksiye binen Mert Karakaş ve Burak Tutal isimli fenomenler, yaşadıkları karşısında adeta şok geçirdiler. Zira bindikleri iki taksici de ünlü YouTuberları dolandırmıştı...

20 TL'lik taksimetre için 20 dolar istedi (41 kuruşu da 41 cent diyerek hediye etti)

TheBoss, bindiği ilk takside Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitmek istedi. Taksici, YouTuber'ları bir süre dolaştırdıktan sonra Bağdat Caddesi'ne yakın olduğunu söylediği bir yerde indirdi. Taksimetrede yazan 20,41 TL'lik tutarı sahte turistlere dolar diye yutturan taksici, 41 kuruşun da kendisinden hediye olduğunu söyledi. Bir sosyal deneyde olduğundan haberdar bile olmayan taksici, bu ufak hediye ile müşterilerine iyilik yaptığını ileri sürüyordu.

YouTuberlar, bindikleri ikinci takside ise tekrardan Bostancı'ya gitmek istediler. Buraya kadar her şey normal olsa da taksici, taksimetreyi açmadı ve sabit fiyat tarifesi bulunduğunu ileri sürdü. Durağa bilgi verirken Arap turist aldığını özellikle dile getiren ve Türkçe bilmediklerini söyleyen taksici, YouTuberlardan aldığı 200 TL'nin üzerini de vermeden gitti.

TheBoss üreticilerinin de söyledikleri gibi bir meslek grubundaki herkesi aynı kefeye koymak pek de doğru değil. Ancak yaşananlar, İstanbul'daki sarı taksi sorununun tam gaz devam ettiğini, bazı şoförlerin iş etiğine aykırı hareket ettiklerini gözler önüne seriyor. Yaşanan sorunların nasıl çözüleceğini ise ne yazık ki kimse bilmiyor...

İşte sarı taksi şoförlerinin YouTuberları dolandırdığı o anlar