Falcon 9 Roketi, Fırlatma Üssüne Giderken Görüntülendi

SpaceX’in 4 uzay turistini Dünya’nın yörüngesine götüreceği Inspiration4 görevinde kapsülü yörüngeye taşıyacak olan Falcon 9 roketi, Kennedy Uzay Merkezi’nde kanlı canlı görüntülendi. Reddit’te yayılan görüntülerdeki roket, şu ana kadarki en uzun süreli turistik uzay yolculuğunun gerçekleşmesine vesile olacak.

Elon Musk’ın özel uzay ajansı SpaceX’in Dünya dışı yaşamın temellerini atmak dışındaki en büyük hedeflerinden biri, uzay yolculuğunu herkesin ulaşabileceği hale getirmekti. SpaceX’in bu hedefe ulaşmasının ilk adımı olacak ilk ‘turistik’ uzay uçuşunun gerçekleşmesine çok az kaldı. Uçuşta kullanılacak roketin yapımı tamamlandı ve yakın zamanda görüntülendi.

SpaceX’in mürettebatı tamamen uzay turistlerinden oluşacak uçuşunda kullanılacak roket Falcon 9, yakın zamanda NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ndeki kalkış üssüne giderken görüntülendi. Her şey yolunda giderse roketin yapacağı uçuş, uzay turistlerini hatırı sayılır bir süre Dünya’nın yörüngesinde tutacak.

Turistleri 72 saatlik uzay macerasına götürecek Falcon 9:

SpaceX’in ilk turistik uçuşu, dünyanın ilk turistik uçuşu olmayacak. Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin ve Richard Branson’ın şirketi Virgin Galactic, bu yaz benzer uçuşlar gerçekleştirmişti. Hatta bu tip uçuşların ilki, 2001 yılında bir Rus uzay aracıyla gerçekleştirilmişti. Ancak tüm bu uçuşlar, turistleri uzayda sadece birkaç dakika tutup sona ermişti. SpaceX’in uçuşu ise böyle olmayacak.

Astronot olmak hakkında bilgisi olmayan 4 kişiyi uzaya çıkaracak Inspiration4 görevinde kullanılacak Falcon 9 roketinin görüntüleri, Reddit’te uzay meraklıları arasında yayıldı. Artık uçuşa hazır olan roket, kalkış yapacağı fırlatma üssüne ulaştı. Kalkış 14 Eylül’de gerçekleşecek. Uzayı seyretmek için tasarlanan kubbe camlı bir pencereye sahip Crew Dragon kapsülü, roketle uzaya ulaştıktan sonra 3 gün yörüngede kalacak.