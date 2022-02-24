Bir süre önce Ukrayna'ya taşınan ve bunu sosyal medyadan paylaşan İrem Gümüş'ün yardım çağrısı, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kişiler, hakaretler savurarak Gümüş'ün Türkiye'ye geri dönmemesi gerektiğini söylerken, diğer bir kesim savaştan kaçmak isteyen İrem'e tepki gösterenlere karşı çıktı.

Rusya, 24 Şubat günü sabaha karşı Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna sınırları içinde operasyona başladı. Rusya’nın işgal olmadığını söylediği, Ukrayna’da saldırı silahları konuşlandırılmamasını istediğini belirttiği bu saldırılar, yalnızca Ukrayna halkını değil, Ukrayna’daki tüm ülkelerden vatandaşları ve haliyle Türk vatandaşları da etkiledi.

Ukrayna’da bulunan binlerce Türk vatandaş, Rusya’nın saldırıları sonrasında Ukrayna’nın hava sahasını sivil uçuşa kapatmasıyla birlikte ülke içinde mahsur kaldı. Bu vatandaşların birinin yardım talebi paylaşımıysa sosyal medyada paylaşımı görenleri ikiye böldü.

İrem Gümüş'ün yardım talebi:

İrem Gümüş isimli bir Twitter kullanıcısı, Dışişleri Bakanlığı’nın başka bir vatandaşın yardım talebine verdiği cevabı yanıtladı ve Bakanlığın kendisine ulaşması için kaldığı adresi ve iletişim bilgilerini paylaştı. Fakat İrem Gümüş’ün profilini ziyaret eden bazı kullanıcılar, önceden yaptığı bir paylaşımı gördüğünde Gümüş’e yönelik sonu oldukça çirkin noktalara varabilen ifadeler kullandı.

İrem Gümüş, daha önceki paylaşımında Ukrayna’ya yerleşeceğini “Evet arkadaşlar Türkiye bir amele kaybetti Ukrayna bir diş hekimi kazandı.” sözüyle duyurmuştu. Bu paylaşımı gören bazı kişilerden gelen tepkiler şu şekildeydi:

Öte yandan İrem’in yardım talebine gelen saldırılara karşı çıkanlar da vardı:

Bunca tepkinin ardındansa İrem Gümüş, şu şekilde bir açıklamalar paylaştı:

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki vatandaşlara yardımcı olabilmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlar için: