Kripto paralar ve Bitcoin artık hayatımızın önemli bir bölümününde yer alıyor ama Bitcoin’in ana kullanım amacı ve alanı nedir? Bitcoin borsaları gerçekten bir risk midir? Gelin hep beraber bu konuyu inceleyelim.

2009 yılında ortaya çıkan Bitcoin aslında oldukça değersiz ancak takip edilemez ve bozulamaz yapısıyla gerçekten ilginç bir deneyim oluşturuyordu. Satoshi Nakamoto isimli “birileri” tarafından ortaya çıkarıldı. Birileri lafını özellikle kullanmakta fayda var keza böyle bir adam var mı yok mu, belli değil. Hem de paranın kullanım amacıyla 1975 doğumlu bir adamın aslında hiçbir ilgisi yok gibi.

Bununla birlikte Nakamoto'nun 1 milyon Bitcoin’e sahip olduğu ve şifreleme uzmanı olan bir bilgisayar bilimci olduğu iddia ediliyor. Satoshi Nakamoto aslında bir nickname olabilir. Gerçek kimliği bilinmeyen Nakamoto’nun biri ya da bir grup olma olasılığı da oldukça yüksek. Peki Bitcoin ortaya çıktıktan sonra en çok nerede kullanılmış olabilir?

Deep Web’in karanlık dünyasına hoş geldiniz

Dark Web ya da Deep Web diyebileceğiniz ortam aslında internetin tarihi kadar eski. Öyle ki uçtan uça bağlı özel ağlar hatta elektrik hatlarından sağlanan dinlenemez ya da görüntülenemez ağlar sayesinde bu platform uzun zaman önce oluşturulmuştu. Bugün düşündüğümüz anlamda bir Deep Web yoktu ama bu gizli ağlar sayesinde çalınan veriler ve illegal işlerin paylaşımı yapılabiliyordu.

2009’dan önce illegal finans aktarımları oldukça zor bir durumdu. Bir hacker ya da illegal işlerinizi yapacak bir adam tuttuğunuzda bankalar arası ödeme aktarımları gerçekten zorlu bir süreçti. Bununla beraber parayı aklayacak bir alan bulmak daha da zordu. Dahası nakit aktarımları da takip ediliyordu. Herhangi bir gizli servisin takibine takıldıysa işi yapacak kişi para aktarırken tespit edilmesi aslında çok zor değildi.

Bitcoin illegal paranın kaynağı oldu

Deep Web’in büyümesi

Kredi kartlarının hacklenmesi

Verinin satışa dönmesi

Diğer illegal işlerin dijitale dönmesi

İnternet kullanımının artışı

Yukarıda belirtilen sebepler Bitcoin’in hızlı yükselişine neden oldu. Deep Web’de açılan sitelerin yeterince gizliyseniz takip edilemiyor olması (sadece bilinen yüzünden bahsediyoruz), buradaki e-ticaretin büyük ölçüde Bitcoin’le yapılmasına olanak sağladı. Bitcoin’in herhangi bir değeri olmadığı zamanlarda farm'ını yapmak oldukça kolayken, Deep Web üzerinden ticaret yapanlar büyük Bitcoin rezervleri oluşturdular.

Bununla beraber Bitcoin de oldukça karanlık işlere hizmet sağlamaya başladı. Paranın esas kullanım amacı fark edilmeden bir nakit akışı sağlamaktı. Deep Web üzerinden Bitcoin’leri nakit paraya çevirebileceğiniz kişiler de bulunduğu için hemen Paypal ya da diğer dijital ödeme kanalları aracılığıyla coin'lerinizi satabiliyordunuz.

Silk Road işin rengini değiştirdi

Ross Ulbricht’in kurduğu dünyanın en büyük uyuşturucu satan e-ticaret sitesi Silk Road, Bitcoin fiyatlarının artmasında en büyük neden olabilir. Bitcoin’le uyuşturucu satan Silk Road nedeniyle bağımlıların daha fazla Bitcoin bulmak istemesi piyasadaki Bitcoin’e artan talebi gösteriyor. Talep artınca zaten kazmanın zor olduğu bir para birimi olan Bitcoin bir anda sıçradı.

2013 yılında tutuklanan Ross Ulbricht şu anda dünyanın en zengin adamı olabilir. Yüz binlerce BTC’ye sahip olan Ulbricht ömür boyu hapse mahkum edilmişti. ABD devleti her ne kadar Ulbricht’in Bitcoin’lerini açık arttırmayla satmış olsa da kayıp 444 bin Bitcoin’in yönetiminin Ulbricht’te olduğu söyleniyor. Hatta öyle ki Ulbricht’in hükümetle pazarlık yaptığı, ömür boyu hapsi kefalete çevirmek için büyük çaba gösterdiği belirtiliyor. Günümüz kurundan hesaplayacak olursak neredeyse 25 milyar dolarlık BTC şu anda kayıp.

Bitcoin borsaları, Deep Web ticareti yapanları zengin etti

Maalesef ki Bitcoin’in borsalar üzerinden satışa çıkışı nedeniyle birçok illegal iş yapan kişi zenginliğin dibini vurdu. Deep Web üzerinden normal dünyaya giren ve gün yüzü gören BTC’ye ilgili ilgisiz herkes bir anda yüklendi. Paranın temel amacını ve kullanım alanlarını bilmeyenlerin bu büyük ilgisi nedeniyle “Bitcoin Balinaları” ortaya çıktı.

Zamanında uyku halindeki banka hesaplarının hacklenerek bunlarla BTC alınmasından dolayı da birçok kişi mağdur oldu denebilir. Aslında Bitcoin balinaları için para aklamanın en doğru yolu belki de buydu. Ulbricht’in yakalanmasının ardından herkes yakalanabilirim korkusu yaşamaya başladı. Bu noktada yaptıkları illegal işleri bırakıp legal hayata geçmek isteyenlerin BTC’lerini nakite çevirmeleri gerekiyordu. Bunu da en iyi legal bir Bitcoin borsası üzerinden yapabilirlerdi.

Düşünün ki bir dükkan açıyorsunuz ve bir mal satacaksınız. Malı ya üretiyor olmanız ya da daha öncesinde alıp stokta tutuyor olmanız gerekli. Sizce legal olarak açılmış bir BTC borsasının bütün BTC’lerini mining ile elde etmiş olma şansı nedir? Sermayeyi, sermayedarların getirmiş olduğunu düşünebilirsiniz. Peki, herkes aynı anda BTC’lerini çekmek isterse? İşte esas soru burada başlıyor.

Karanlık bir dünyadan gerçek dünyaya çıkan kara para dünyanın en değerli parası haline geldi

Bugün ülkelerde yasaklanması konuşulan Bitcoin ve altcoin'lerin hala en çok kullanıldığı alan Deep Web. Zaten paranın da ana kullanım amacı kripto şekilde illegal ya da vergisiz yapılan çalışmalarda değerlendirmek. Bugün tüm dünyada yasaklansa bile hala kullanımı devam edecek ve muhtemelen değeri asla “çöp” olmayacak BTC’nin Ross Ulbricht gibi adamları daha çok zengin edeceği kesin.

Kendi borsalarında değer gören ve geleceğin parası olarak ifade edilen BTC’nin özet tarihi ve gelişimi konusunda buraya kadar ciddi bir bilgi verdik. Ayrıca unutmamalısınız ki şu anda piyasada yüz binlerce BTC’si olup bunları piyasaya sürmeye çekinen “gizli zenginler” mevcut. Ne kadar doğru bilemiyoruz ancak Deep Web üzerinden tank satıldığı iddia ediliyor. Yani düşünün bir de bu Kali kullanıp Telnet sunucularından giriş yapmadığınız sadece yüzeysel internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen ticaretler. İşin özünde bu para birimi yukarıda da yazdığımız şekilde illegal işler için kullanılan bir dijital para birimi. Bugün Tesla’yı satın alabilecek BTC’si olanlarsa daha zengin olmayı bekliyorlar.

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