Türk Lise Öğrencisi, Apple'ın Reklam Filminde Oynayacak

Manken olma hayali olan Mustafa Mert Topal isimli bir genç, Apple'ın reklam filmi için açtığı ilana başvuru yaptı. Başvuru sonucunda olumlu yanıt alan lise öğrencisi, 20 Nisan'da ABD'ye gitmek üzere yola çıkacak.

Yaşamını Trabzon'da sürdürmekte olan Mustafa Mert Topal isimli bir lise öğrencisi, Apple'ın reklam çekimlerine dahil olmak için başvuru yaptı. Pek umutlu olmasa da başvurusu kabul edilen genç, 20 Nisan'da ABD'ye gidecek ve Apple'ın reklam filmlerinde rol alacak. 4 ay boyunca ABD'de yaşayacak olan Topal, bu yolculuğu annesiyle birlikte gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan lise öğrencisi genç, manken olmak gibi bir hayalinin olduğunu, arkadaşlarının da kendisini desteklediğini ve en nihayetinde de Apple'ın açtığı ilanı görerek başvuru yaptığını söylüyor. Olumlu dönüş aldığında çok sevindiğini ve İngilizce bilgisi zayıf olduğu için çeviri kullanarak şirketle yazışmaya başladığını aktaran Topal, birkaç mülakata girdikten sonra da ABD'de davet edildiğini belirtiyor.

İşte Apple'ın reklam çekimlerine katılacak o genç

Topal, ABD'ye bedava gitmiyor. Bu reklam çekimlerinden belirli bir miktar para kazanacak olan genç, ne kadar kazanacağını açıklamadı ancak bu parayı hem kendi hem de kardeşlerinin eğitimi için harcayacağını söylüyor. Paranın bir kısmıyla da babasıyla birlikte yatırım yapacağını ifade eden Mustafa Mert Topal, şimdiden ailesinin gurur kaynağı olmuş durumda.

Topal'ın ailesi, konudan ilk kez haberdar olduklarında buna inanmamışlar. Yazışmaları ailesine gösterdikten sonra işlerin ciddiye bindiğini söyleyen genç, çok iyi bir fırsat yakaladığını ifade ediyor. Anne Sevinç Topal, dilini bile bilmedikleri bir ülkeye gidecekleri için heyecanlı olduklarını, oğullarının her zaman yanında olacaklarını ifade ediyor. Baba Bülent Topal ise oğluna güvendiğini, bunun üstesinden gelebileceğini belirtiyor.