iPhone 12'nin Tuhaf Ama Eğlenceli Reklam Filmi [Video]

Apple, iPhone 12'nin Ceramic Shield özelliğini ön plana çıkaran yeni bir reklam filmi yayınladı. 1 dakikadan bile kısa olan reklam filmi, iPhone 12'nin düşmelere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu öne çıkarıyor.

Apple, geride bıraktığımız ekim ayında iPhone 12 ailesini tanıtırken tüm yeni iPhone’ların ön ve arka yüzünde Ceramic Shield (Seramik Kalkan) adında özel bir koruma kullandığını, bu sayede de iPhone 12 modellerinin düşmelere karşı önceki iPhone modellerinden 4 kat daha dayanıklı olduğunu belirtmişti. Tahmin edebileceğiniz gibi bu, oldukça dikkat çekici bir iddia ve bir pazarlama materyali olarak kullanılması kaçınılmaz.

Kısa süre önce resmi YouTube kanalında yeni bir reklam filmi yayınlayan Apple, iPhone 12’nin yukarıda açıklamış olduğumuz Ceramic Shield özelliğine vurgu yapıyor. Konu “düşmeye karşı dayanıklılık” olduğundan reklam filmi boyunca sağda solda düşen iPhone 12’ler görmeyi bekleyebilirsiniz ancak Apple, bunun yerine görece daha eğlenceli ve garip bir reklam filmi ortaya çıkarmış durumda.

Apple, iPhone 12'nin herhangi bir akıllı telefondan daha "sağlam" bir koruma camına sahip olduğunu belirtiyor

38 saniye uzunluğundaki reklam filmi, bir kadının bir yandan yolda yürüyüp bir yandan telefonla konuştuğu bir sahne ile başlıyor. iPhone 12’yi başıyla omzu arasına sıkıştırmak isteyen kadın, başarılı olamayınca telefonun kontrolünü kaybediyor ve düşürmemek oldukça uzun ve yorucu bir mücadeleye başlıyor.

Videonun sonunda ise yerçekimi galip geliyor ve iPhone 12, ekranı yere bakacak şekilde düşüyor. iPhone 12’yi düştüğü kumul zeminden alan kadın, ekranın kırılmadığını görünce telefonu kulağına koyup konuşa konuşa yürümeye devam ediyor. (Keşke önce ekrandaki kumları silseydi.)

iPhone 12, düşmelere karşı diğer iPhone'lardan 4 kat daha dayanıklı

Apple, yayınlamış olduğu yeni reklam filminin açıklamasında ise “Ceramic Shield ile iPhone 12. Herhangi bir akıllı telefon camından daha sağlam. Sakin olun, o iPhone” ifadelerini kullanıyor. Dürüst olmak gerekirse Apple, iPhone 12 ile sağlamlık konusunda gerçekten de başarılı bir iş çıkarmış durumda. Zira iPhone 12, yalnızca Apple’ın reklam filmlerinde değil, bizim sağlamlık testimizde de hiç de fena olmayan bir sonuç ortaya koymuştu.

Apple’ın Ceramic Shield odaklı iPhone 12 reklamı

iPhone 12 sağlamlık testi videomuz