Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki dışa bağımlılığını gün geçtikçe azalıyor. Bu alanda elde bağımsızlık, ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ilerlememizi sağlıyor. Türk Savunma Sanayi’nin ürünü olan teknolojilere odaklanacağımız yeni yazı dizimize hoş geldiniz.

Müttefik ülkelerden alınan bazı savunma teçhizatları, Kıbrıs sorunlarının yaşandığı dönemde üretici ülkelerin sınırlandırmaları nedeniyle kullanılamamıştı. O dönemde ortaya çıkan yerli ve bağımsız savunma teçhizatları ihtiyacı, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Türkiye’ye uygulanan silah ambargosuyla iyice kendini hissettirmişti.

Yaşanan bu olumsuzluklardan sonra Türkiye, kendi savunma sanayi altyapısını kurmak için ilk adımları atmış, 1970 yılında Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nı ve 1974 yılında Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nı kurmuştu.

Zorluklardan doğan ve 1987’de birleşerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı adını alan bu iki vakıf; ASELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN şirketlerini kurarak ulusal savunma sanayinin temellerini atmıştı. Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) ise bakanlık bünyesinde kurulup, sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesine devredilmişti.

Bugün bu şirketler, Türk Savunma Sanayi için kilit rol üstlenen ürünlerin üretildiği gurur kaynağımız haline geldiler. İşte ulusal savunmamızı güçlendiren ve göğsümüzü kabartan ürünler ve sistemler:

1. TASMUS Taktik Saha Muhabere Sistemi / ASELSAN:

TASMUS; ASELSAN tarafından geliştirilen, savaş alanının görüntüsünü elde etmek ve savaş anında kullanılan sistemler arasındaki iletişimi sağlamak için kullanılan bir iletişim altyapısı aracı.

Askerlerin ihtiyaç duyduğu iletişimin kesintisiz olarak sağlanması ve bu iletişimin korunması için geliştirilen araç, kullandığı kripto cihazları sayesinde hızlı ve güvenilir bilgi alışverişini gerçekleştirmesi açısından büyük öneme sahip.

Sesli ve görüntülü haberleşme imkanı sağlayan TASMUS, aynı zamanda mevcut fiber optik altyapıdan da faydalanabilme özelliğiyle son teknolojiyle barışık bir sistem.

Kaynak: ASELSAN

2. GÖKBEY / TUSAŞ:

ATAK Helikopteri’nin üretiminde elde edilen tecrübe ile üretilen GÖKBEY Genel Maksat Helikoteri, en zorlu iklim koşullarında, yüksek irtifada ve yüksek sıcaklıkta, hem gündüz hem de gece koşullarında kullanılmak üzere tasarlandı.

Geniş kabin hacmi ve katlanabilir iniş takımları bulunan helikopter, savunma alanı dışında; taşıma, kargo, hava ambulansı, arama kurtarma gibi farklı görevlendirmelerde de kullanılabilecek. GÖKBEY’in ilk uçuşu 6 Eylül 2018 tarihinde başarıyla gerçekleşmişti. Helikopterin seri üretiminin 2021 yılında başlaması bekleniyor.

Kaynak: TUSAŞ

3. CİRİT 2.75’’ Lazer Güdümlü Füze / ROKETSAN:

Taarruz helikopterlerinden hafif zırhlı veya zırhsız, sabit ve hareketli hedefleri etkisiz hale getirmek için tasarlanan CİRİT Füzesi, güdümsüz roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki ihtiyaç boşluğunu kapatmak için üretilen bir füze.

CİRİT Füzesi; helikopterlere, insansız hava araçlarına, kara araçlarına, sabit kara platformlarına, hafif saldırı uçaklarına ve deniz platformlarına entegre edilebilir şekilde tasarlanmasından dolayı etkin olarak kullanılabilmekte. Çapı 70 mm olan füzenin boyu 1.9 metre. CİRİT’in menzili ise minimum 1.5 km iken maksimum 8 km.

Kaynak: ROKETSAN

4. Barış Kartalı Komuta Kontrol Sistemi / HAVELSAN:

Coğrafi kısıtlamalara takılmadan hava savunma ve erken ikaz yeteneklerini kullanabilen Barış Kartalı HIK Uçağı, sahip olduğu C4ISR yetenekleri ile radar ve sensörlerini kullanarak kendi görüş alanı içindeki tehditleri izleyip ve takip edebiliyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem; üretilen raporları kullanarak hava resmi oluşturma, tehdit değerlendirme, takip ve istihbarat, angajman bilgilerini komuta kontrol etme, arama kurtarma ve hava trafik kontrolü sağlama gibi görevlerin altından kalkabiliyor.

Kaynak: HAVELSAN

5. 2121 Emniyetli VoIP Telefon / ASELSAN:

Savaşın yürütüldüğü bölgede, karşı kuvvetlere karşı istihbarat zafiyeti yaşanmaması için kriptolu haberleşme oldukça büyük önem taşıyor. 2121 Emniyetli VoIP Telefon, ses ve veri haberleşmelerini sağlayan kriptolu bir haberleşme cihazı.

ASELSAN tarafından geliştirilen bu telefon, tasarım esnasında farklı kriptoların yüklenebilip kullanılabilmesi için tasarlanmış olduğundan, birçok farklı kripto algoritmasını çalıştırabiliyor. Zor çevre koşullarında da çalışabilmesi için MIL-STD-810F standartlarına uygun olarak üretilen cihaz, kriptosuz sesli iletişimi de destekliyor.

Kaynak: ASELSAN

6. HÜRKUŞ / TUSAŞ:

Bir temel eğitim uçağı olan HÜRKUŞ; intibak, aletli uçuş, seyrüsefer, gece ve kol uçuşu gibi eğitimler yapılabiliyor. HÜRKUŞ, hem gündüz hem de gece uçma yeteneğine sahip.Eğitim uçağının uçuş testleri 29 Ağustos 2013 tarihinde tamamlanmıştı. HÜRKUŞ’un ilk uçuşu, 33 dakika sürmüş ve ardından başarılı bir iniş gerçekleşmişti.

Kaynak: TUSAŞ

7. SOM-J JSF Uyumlu Stand-Off Mühimmatı / ROKETSAN:

SOM-J, havadan karadaki hedefleri imha etmek için üretilmiş orta menzilli bir füze. TÜBİTAK SAGE ve Roketsan’ın birlikte geliştirdiği SOM füzelerinden biri olan SOM-J, yoğun şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılabilecek en etkili mühimmat olma özelliğini taşıyor.

222 km gibi uzun bir menzile sahip SOM-J’nin boyu 4 metre, ağırlığı ise 500 kg’a yakın. Zırh delici harp başlığına da sahip olan mühimmat, F-35 ve F-16’lara entegre edilebiliyor.

Kaynak: ROKETSAN

8. Torpido Atış Kontrol Sistemi (TORAKS) / HAVELSAN:

Farklı sınıflardaki denizaltı platformlarında kullanabilmek üzere tasarlanan mobil bir torpido atış kontrol sistemi olan TORAKS, tamamen yerli ve özgün bir sistem. Kovan seçimi yapabilme, atış safhalarını takip edebilme, hedef seçimi ile ve atış yapılacak torpidoya atama yapabilme, torpidoya ait parametreler girilmesi, değiştirilebilmesi ve torpidonun operatör tarafından manuel olarak kontrol edilebilmesi, angajman planlaması yapabilme yetenekleri bulunan TORAKS, oldukça işlevsel bir sistem.

Kaynak: HAVELSAN

9. KAAN Füzesi / ROKETSAN:

Yüksek öncelikli hedeflerde kullanılmak üzere tasarlanan KAAN Füzesi, yoğun ve etkili bir saldırı gücü oluşturmakta. Manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlayan füze, yine ROKETSAN tarafından üretilen KAAN Silah Sistemi ile entegre olabilen platformlardan fırlatılabilmekte. KAAN Füzesi’nin çapı 610 mm iken ağırlığı ise 2.500 kg.

Kaynak: ROKETSAN

10. Küp Uydu / ASELSAN:

ASELSAN, bilindiği üzere yalnızca savunma teçhizatları üzerinde çalışmıyor. Şirketin uzay teknolojileri alanında da yaptığı çalışmalar gurur verici düzeyde. ASELSAN’ın geliştirdiği X-Bant vericinin, 3U boyutunda bir küp uydu platformuna entegre edildikten sonra uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Küp Uydu’nun yüksek çözünürlüklü kameraları sayesinde uzaydan görüntüler elde edilecek ve bu görüntüler, yine ASELSAN’ın geliştirdiği X-Bant verici sayesinde Dünya’ya gönderilecek. Küp Uydu, aynı zamanda uzaydan topladığı bazı verileri de ASELSAN’ın sonraki çalışmalarında kullanılabilmesi için yer istasyonuna gönderecek.

Kaynak: ASELSAN

Milli gururumuz savunma sanayi şirketlerinin geliştirdiği ürün ve sistemlerden bahsettiğimiz serinin 1. bölümünün sonuna geldik. Siz son dönemde bu alanda yaşadığımız gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz, cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Serinin diğer bölümlerinde, farklı sistemler ve teknolojik ürünler aktarıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın :)