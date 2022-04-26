Hollywood filmlerinde sık sık gördüğümüz seri katil kavramı ülkemizde ne mutlu ki pek yaygın değil. Ancak sanmayın ki Türk seri katil yok. İşledikleri kan donduran cinayetlerle tarihe adlarını birer kara leke olarak yazdırmış olan Türkiye’nin bilinen en acımasız seri katillerini listeledik ve suçlarından bahsettik.

Öncelikle belirtelim; ister bir ister bin olsun, can almak asla filmlerde anlatıldığı gibi havalı bir durum değildir ve katiller, en aşağılık canlılardır. Gelin görün ki Amerika Birleşik Devletleri’nin çarpık sosyal yapısı nedeniyle tam olarak yerleşmemiş ahlak kültüründe sayısız katil ve hatta seri katil ortaya çıktı. Hollywood sineması, ülkenin seri katillerini ballandıra ballandıra anlatan pek çok farklı filme imza atmıştır.

Ülkemizde seri katil kavramı ne mutlu ki pek yaygın değil ancak sanmayın ki Türk seri katil yok. İşledikleri kan donduran sayısız cinayet ve öldürme yöntemleri ile adını tarihimize kara birer leke olarak yazdırmış birçok seri katil var. Bazıları oldukça yakın tarihli, bazıları ise Osmanlı döneminde yaşamış olan Türkiye’nin bilinen en acımasız seri katillerini listeledik ve tüyler ürperten suçlarından bahsettik.

Türk seri katiller:

Azılı haydut: Hiristo Anastadiyadis Ahilya

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşamış olan ve bu toprakların ilk seri katili olarak bilinen Hiristo Anastadiyadis Ahilya, İstanbul’un işgal edildiği dönemde adi suçlar işleyerek karanlık dünyaya adım atmıştır. Karakollara ‘hepinizin kanını içeceğim’ mektupları gönderecek kadar gözü dönmüş olan Ahilya, 23 yaşında öldürüldüğü zaman 13’ü polis tam 21 kişiyi öldürmüştü. Döneminin en ünlü haydutlarındandır ve şehre kan kusturmuştur.

Mobilyacı Katili: Seyit Ahmet Demirci

Medyada 'Mobilyacı Katili' olarak anılan Seyit Ahmet Demirci, 1998 yılında tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Demirci, Esenler ve Bağcılar’da çalışan ve tanımadığı üç mobilyacıyı kendi dükkanının bodrum katına zorla götürmüş ve her birinin kafasına birer kurşun sıkarak öldürmüştür.

Antep Canavarı: Abdullah Palaz

Henüz 12 yaşında ilk cinayetini işleyerek cezaevine giren Abdullah Palaz, cezaevindeki diğer mahkumlar tarafından Abdullah Dayı olarak anılsa da medyadaki adı Antep Canavarı’dır. 1991 yılında ölen Palaz, 38 farklı cezaevinde yatmış ve en az 43 kişiyi öldürmüştür. Bir dönem Nazım Hikmet ile aynı cezaevinde, hatta aynı koğuşta kaldığı biliniyor.

Tornavidalı Katil: Yavuz Yapıcıoğlu

Türkiye tarihindeki en azılı seri katillerden biri olarak kabul edilen Yavuz Yapıcıoğlu, cinayet işleme yöntemi nedeniyle medyada Tornavidalı Katil olarak anılmaktadır. Resmi kayıtlara göre İstanbul’da ve Ankara’da 18 kişiyi öldürmüştür ancak bu sayının 43 olduğu iddia ediliyor. Yavuz Yapıcıoğlu, öldürdüğü kişi sayısı ve öldürme yöntemi nedeniyle ülkemizin kriminoloji alanında yeni bir sayfa açılmasına neden olmuştur.

Bebek Yüzlü Katil: Ali Kaya

Çocukluğu boyunca pek çok kez hapse girip çıkan Ali Kaya, ilk cinayetini 17 yaşında işledi. Medyada Bebek Yüzlü Katil olarak anılan Kaya, 5 yıl hapisten sonra bir kişiyi daha öldürünce akli dengesi bozuk raporu aldı ancak klostrofobisi olduğu sebebiyle salındı. Alanya’da 5 kişiyi daha öldürüp akıl hastanesine kaldırılınca burada bir kişiyi daha öldürdü ve yarı açık cezaevine gönderildi. Pek çok kez hapisten kaçmasına rağmen tekrar tekrar yakalandı.

İddiacı katil: Durmuş Anuçin

Başka bir seri katil olan Seyit Ahmet Demirci ile girdiği iddia sonucunda cinayet işlemeye başlayan Durmuş Anuçin; 5 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi gasp etmiş, 1 kişiye tecavüz etmiş olan bir seri katildir. 'para ve zevk için öldürdüğü' iddiasıyla 2002 yılında tutuklanan Anuçin hala cezaevindedir.

Kolici Katil: Orhan Aksoy

Medya Kolici Katil adıyla anılan Orhan Aksoy, 5 kişiyi öldürmüş bir seri katildir. Öldürme yöntemi ise kan dondurucu; Aksoy, kurbanlarını önce naylon ip ile boğuyor, daha sonra koku geçirmesin diye özel yöntemlerle kapattığı bir koliye koyarak farklı yerlere bırakıyordu. Duruşmalarda da agresif tavırlar gösteren Aksoy, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştır.

İzmir Canavarı: Ayhan Kartal

Türkiye tarihine geçmiş en iğrenç seri katillerden biri olan Ayhan Kartal, medyada İzmir Canavarı lakabı ile anılmıştır. İlk suçunu 1985 yılında bir çocuğa tecavüz edip öldürerek gerçekleştiren Aksoy, birçok kez akıl hastanesine girmiş ve sonra ya kaçmış ya da serbest bırakılmıştır. Defalarca kez ilk suçunu başka kurbanlar üzerinde tekrarladıktan sonra nihayet 2000 yılında aynı koğuşta kaldığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür.

Çivici Katil: Süleyman Aktaş

1986 yılında Antalya Emniyet Müdür Nuri Keskin’i öldürerek ilk cinayetini işleyen Süleyman Aktaş, 5 yıla yakın akıl hastanesinde kaldıktan sonra çıktı ve memleketi Denizli’ye döndü. Burada 4 yaşlı komşusunu öldürerek kafalarına ve gözlerine çivi çaktığı için medya Çivici Katil lakabı ile anıldı. Paranoid şizofreni nedeniyle akıl hastanesine kaldırılan Aktaş, 2000 yılında ölene kadar pek çok kez hastaneden kaçmış ve yakalanmıştır.

Uzili Terminatör: Erdinç Tümer

Medyada Uzili Terminatör adıyla anılan Erdinç Tümer, uzun yıllar mafyanın adamı olarak tetikçilik ve tahsildarlık yapmıştır. Son olarak İzmir ve Bursa’da uzi adı verilen hafif makineli tüfek ile 5 kişiyi öldürdüğü için tutuklanmış ve 24 yıl hapse mahkum edilmiştir.

Artvin Canavarı: Adnan Çolak

1992 ve 1995 yılları arasında Artvin ve çevresinde altısı kadın, 11 kişiyi öldüren Adnan Çolak; medyada Artvin Canavarı lakabıyla anıldı. Kurbanı olan kadınlara tecavüz ettiği de bilinen Çolak yakalanmış, 5 yıl boyunca yargılanmış, 6 kere idam ve 112 yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir. Buna rağmen Rahşan Affı ile 2005 yılında salıverilmiştir.

Kuyucu Katil: Özkan Zengin

Öldürdüğü insanları kuyuya attığı için medyada Kuyucu katil lakabı ile anılan Özkan Zengin, üçü eşcinsel olan 5 kişiyi öldürme suçundan tutuklanmıştır. Kurbanlarını önce döven, sonra boğazını kesen ve kuyuya atan Zengin, mahkeme tarafından 6 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum edilmiştir.

Kan donduran cinayetleri nedeniyle adlarını tarihe kara birer leke olarak yazdıran Türk seri katillerden ve işledikleri suçlardan bahsettik. Bu tür tüyler ürperten olayların tarihin karanlık sayfalarında kalmalarını ve bir daha karşılaşmamayı umuyoruz. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.