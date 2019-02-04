Türk Telekom: "Güvenli İnternet" Uygulaması Ciddiye Alınmalı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, teknoloji kolaylıklar sağlasa da siber hayatın getirdiği güçlüklerden bahsetti.

Geçtiğimiz aylarda kurulan Siber Güvenlik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen "Güvenli İnternet Gücü" toplantısında, veri kontrolünün ebevenyler tafafından ne kadar zorlu bir süreç halini alabileceğine değinildi.

Kıraç, 2018 yılında hayata geçirilen Siber Gübenlik Merkezi'nin önemine ve hem vatandaşların hem de kurumsal firmaların güvenliğine önem veren, ulusal çapta bir firma olduklarına değindi. Geçtiğimiz yıllardan beri ülkemizin zararlı yazılımlara maruz kalma konusunda dünya üçüncüsü, siber saldırıya maruz kalma konusunda ise dünya dokuzuncusu olduğuna değinerek Türk Telekom'un aldığı pozisyona dikkat çekti.

İşte Kıraç'ın açıklamaları:

"Türkiye'nin verisinin korunması bizim için çok önemli. Siber Güvenlik Merkezi'miz 2018'de hayata geçirildi ve Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezi. Burada hem vatandaşlarımızın bireysel hem de kamunun kurumsal güvenliğine katkı sağlamaya çalışıyoruz."

"Biz zaten birçok tedbiri almaya çalışıyoruz. Öncelikle vatandaşları bilinçlendirme adına aldığımız aksiyonlar var. 2013’ten beri 'İnternetle Hayat Kolay' projesi kapsamında özellikle kalkınmada öncelikli 54 ilde 25 yaş üstü internet okuryazarlığı az olan vatandaşları eğiterek bilinçlendirdik. e-Devlet gibi yaygınlaşması vatandaşlara kolaylık sağlayacak uygulamaların kullanılması çok önemli. Diğer bir çalışmamız 'Eğitim Tırı'nda, Antalya'dan Eskişehir'e, Kars'a, Adıyaman’dan Zonguldak’a kadar dolaşarak yaklaşık 10 bin kişiye eğitim veriliyor. Finans, enerji ve su kontrolü gibi birçok alanda da biz güvenliği sağlıyoruz. Özellikle finansal saldırılar dünyada da çok önemli ve bunlar milyarlarca dolar zarar verdiği için önlemler alınıyor."

"Dünyada yazılım işi yapan Türk şirketleri, önce Türk Telekom'a iş yapmış şirketlerdir. Dolayısıyla biz sadece Türkiye'deki yerli ve milli üretimi değil, aynı zamanda bunların ihracatını da teşvik ediyoruz. Çocuklar aksi takdirde her türlü zararlı içerikle bir anda karşı karşıya gelebilirler. Kontrolsüz, güvensiz bir internette birçok zararlı etken karşımıza çıkıyor."