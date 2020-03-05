Bloomberg, Türk Telekom'un bankaların kontrolünde bulunan yüzde 55'lik hissesine Arap yatırımcıların talip olduğunu iddia etti. Yapılan haberde, Arap yatırımcıların Türk Telekom'un hisseleri için nabız yoklamaya başladığını ancak önemli bir nedenden ötürü harekete geçilmediği ifade edildi.

Bloomberg tarafından paylaşılan bir haberde, Türk Telekom'un bankaların elindeki yüzde 55'lik hissesinin Arap yatırımcılar tarafından takip edildiği iddia edildi.

Haberde yer alan iddialara göre Körfez Bölgesi'ndeki yatırımcılar, Türk Telekom'un hisselerini satın almak için nabız yoklamaya da başlamış durumdalar. Bu durum, Türk Telekom'un hisselerinin gelecek dönemlerde satılabileceğini ortaya koyuyor.

Neler yaşanmıştı?

Türk Telekom'un şu anki toplam değeri, 7.2 milyar dolar. Şu sıralar bankaların elinde olan yüzde 55'lik hissenin değeri ise yaklaşık olarak 4 milyar dolar civarında. Üstelik şirketin hisseleri son bir yıllık süreç içerisinde yüzde 51 oranında değerlendi. Yaşanan gelişmeler, Arap yatırımcıların iştahını kabartmış gibi görünüyor.

Bloomberg'in haberine göre Arap yatırımcıların henüz harekete geçmemelerinin altında önemli bir neden yatıyor. Bu neden, Türk Telekom'un 2026 yılında sabit hat ve 2G lisansının sona erecek olması. Yani şirket, 2026 yılında geldiğimizde lisansını uzatarak hizmet vermeye devam edebileceği gibi lisans yenileme işlemi yapmayıp bambaşka bir sürecin içerisine de girebilir.

Türk Telekom, geçtiğimiz yıllarda devlete aitti. Ancak 2005 yılında alınan bir kararla Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesi 21 yıllığına özelleştirildi. Bu özelleştirme sonucunda Lübnanlı Oger Telecom, Türk Telekom'un hisselerini 6.5 milyar dolar karşılığında satın aldı. Şirketin yönetimini başarılı bir şekilde yürütemeyen Oger Telecom, geçtiğimiz yıllarda 4.75 milyar dolarlık banka borcunu ödeyemez duruma geldi ve hisselerden çekilmek durumunda kaldı.