Yerli Oyun Dark Inside'ın Fragmanı Yayınlandı

Yerli oyun geliştiricisi G-Tech Atölye'nin aksiyon/macera oyunu Dark Inside'ın fragmanı yayınlandı.

Son zamanlarda gündemde olan Türk yapımı oyun Dark Inside'ın fragmanı yayınlandı. Türk oyun geliştirici G-Tech Atölye; macera, aksiyon ve strateji klasmanlarında bulunan Dark Inside oyununun 2019'un ilk çeyreğinde Steam oyun dağıtım platformu üzerinden satın alınabilir ve oynanabilir durumda olacağını da belirtti.

En çok eşyayı toplayarak kasabayı en hızlı şekilde terk etme üzerine kurulu hırsızlık temasına sahip olan oyunun, 12 kişi ile çok oyunculu bir şekilde oynanacağı bilgisine sahibiz. Aynı zamanda oyun ilk etapta Ludolph Kasabası adı verilen tek bir harita ile piyasaya sürülecek ve ilerleyen dönemlerde yeni haritalara oyuna eklenecek.

Türk yapımı oyun Dark Inside'ın minimum sistem gereksinimlerinin; Intel Core i3-4430 veya AMD FX-6300 dengi işlemci, NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7850 dengi ekran kartı ve 8 GB RAM olduğu açıklandı. Oyunun piyasaya sürüldüğü andan itibaren Steam platformunda büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor.