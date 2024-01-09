Sizin için hem kendi dilimizi hem de dünya çapındaki dilleri kapsayan 10 soruluk bir test hazırladık.

İnsanlığın var oluşundan bu yana gelişen dil, canlı bir organizma gibi bizimle şekillendi. Her bir dilin kelimeleri, kuralları ve özellikleri; o milletin kültürünü yansıtan yegâne varlığı oldu.

Biz de bu test içeriğimizde, Türkçe dâhil olmak üzere dünya çapındaki farklı dillerin de konu olduğu bazı sorular hazırladık. Bakalım kaç tanesini doğru yapabileceksiniz?

1. Kolay bir taneyle başlayalım. Brezilya’da hangi dil konuşuluyor?

A) İspanyolca

B) İngilizce

C) Portekizce

D) Fransızca

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2. Zor göründüğüne bakmayın, kafayı çok az yorunca bulabiliyorsunuz: Belçika’nın resmî dilleri hangileridir?

A) İngilizce, Almanca, Fransızca

B) Almanca ve Fransızca

C) İngilizce ve Felemenkçe

D) Fransızca, Almanca ve Felemenkçe

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3. Bunu bilemeyen de kendine Türkçe biliyorum demesin bi zahmet: Alfabemizde kaç ünlü, kaç ünsüz ses var?

A) 10 ünlü, 19 ünsüz

B) 8 ünlü, 21 ünsüz

C) 19 ünlü, 10 ünsüz

D) 21 ünlü, 8 ünsüz

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4. Kendinize çok güvenmeyin: Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir?

A) Çince

B) Almanca

C) İngilizce

D) Japonca

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5. Peki en çok kelime hangi dilde var desek?

A) Felemenkçe

B) Türkçe

C) İngilizce

D) Çince

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6. Türkçe hangi dil ailesine mensup dersiniz? (Türk Dili ve Edebiyatı dersinde uyuyanlar elendi bile.)

A) Afro-Asyatik

B) Hint-Avrupa

C) Ural-Altay

D) Çin-Tibet

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7. Bunun için dil bilmenize gerek yok: İspanyolcada “Merhaba” nasıl denir?

A) Bonjour

B) Hola

C) Ciao

D) Hello

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8. Dünyada hemen hemen kaç dil vardır sizce?

A) 7000

B) 8000

C) 9000

D) 10000

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9. Bir dili konuşan 1 kişi bile kalmadıysa, o dil artık ölü dildir. Dünya çapında yaklaşık kaç ölü dil olabilir?

A) 200

B) 300

C) 400

D) 500

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10. Yine bir Türkçe sorusu ile son yapalım. Güncel sözlükte, Türkçede kaç kelime vardır?

A) 217.767

B) 319.867

C) 515.934

D) 616.767

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Kaçta kaç yaptınız? Kendinize güveniyorsanız buyurun yorumlara!

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