Turkcell'in İddaa İhalesi İçin Yaptığı İtiraz Reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanı Yıldırım Demirören'in 'İDDAA, Misli.com’un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.' açıklamasıyla Turkcell'in ihale için yaptığı itirazın reddedildiği ortaya çıktı.

Spor bahisleri söz konusu olduğunda akla ilk gelen organizasyonlardan biri olan İddaa’nın bir türlü tamamlanamayan ihalesi, son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. 27 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen ihalede Turkcell iştiraki Inteltek, ihaleye tek başına girmiş ve kazanmıştı. Fakat Rekabet Kurumu, yeterli piyasa koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti.

İkinci kez düzenlenen ihaleye Inteltek’e rakip olarak Demirören Grubu ve ABD’li Scientific Games de katılım gösterdi. İptal olan olan ihaleyi kazanmış olan İnteltek, Demirören ve Scientific Games karşısında başarısız oldu ve ihaleyi Demirören ve Scientific Games ortaklığı kazandı.

Inteltek, ihale ile ilgili itirazını 18 Şubat 2019 tarihinde resmi olarak sundu. İtirazda Demirören grubunun ortağı olan Scientific Games’in ‘deneyimsiz’ bir firma olduğu iddia edilirken, ‘Scientific Games Szerencsejatek Szolgaltatasok Korlatolt Felelössegü Tarsasag' unvanlı şirketin şartnamede aranan iş deneyimine sahip olup olmadığı ve Şans Ortak Girişim tarafından yeterlilik değerlendirmesi için gerekli belgelerin/sertifikaların sunulup sunulmadığı hususlarının detaylı değerlendirilmesi talebiyle, şirketimiz tarafından ihale komisyonuna bugün itibarıyla kapsamlı bir itiraz dilekçesi sunulmuştur.’ ifadelerine yer verildi.

Turkcell, söz konusu itirazının sonuçları ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gerçekleştirmiş değil. Bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, ‘26 Şubat 2012’den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı’ndan İDDAA, Misli.com’un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.’ açıklamasıyla birlikte itirazın kabul edilmediğini açıklamış oldu. Turkcell cephesi ise konuyla ilgili olarak sessizliğini korumaya devam ediyor.