Pek çok GSM operatörü gibi Turkcell’in de abonelerine farklı hediyeler sunduğu bir kampanya var. Haftalık olarak yenilenen Salla Kazan kampanyası ile tüm Turkcell kullanıcıları pek çok farklı türde hediye kazanabilirler. Gelin Turkcell Salla Kazan nedir, nasıl hediye kazanılır sorularının yanıtlarına bakalım.

Uzun yıllardır tüm GSM operatörleri, abonelerine farklı hediyeler kazanabilecekleri kampanyalar sunuyorlar. Bu kampanyalar ile internet, SMS, dakika gibi iletişim hizmetleriyle beraber farklı hediyeler de kazanmanız mümkün. Turkcell tarafından abonelerine özel olarak sunulan kampanyanın adı ise Salla Kazan. Turkcell Salla Kazan ile tüm Turkcell aboneleri, her hafta farklı bir hediye kazanabilirler.

Bu cazip kampanyadan yararlanmak için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Yalnızca Turkcell abonesi olmanız yeterli. Ancak pek çok kullanıcı Salla Kazan nedir, nasıl hediye kazanılır bilmiyor ve bu kampanyadan mahrum kalıyor. Akıllı telefonunuza yalnızca bir mobil uygulama indirerek katılabileceğiniz Salla Kazan kampanyası hakkında bilmeniz gerekenleri ve kampanya kapsamında kazanabileceğiniz ödülleri anlattık.

Salla Kazan nedir?

Salla Kazan, Turkcell’in 19 Mayıs 2017 tarihinden beri tüm faturalı ya da faturasız hat abonelerine haftalık olarak yenilenen hediyeler verdiği bir kampanyadır. Kampanyaya katılım ücretsizdir. Tüm Turkcell aboneleri bu kampanyadan yararlanabilirler. Kampanyaya katılsanız da katılmasanız da her Cuma günü kampanyanın sunduğu hediyeler güncellenir.

Turkcell Salla Kazan nasıl kullanılır?

Adım #1: Uygulama mağazasından Turkcell Dijital Operatör mobil uygulamasını indirin.

Uygulama mağazasından Turkcell Dijital Operatör mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Turkcell abonelik bilgilerinizle giriş yapın.

Turkcell abonelik bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Ana ekranda göreceğiniz Salla Kazan butonuna dokunun.

Ana ekranda göreceğiniz Salla Kazan butonuna dokunun. Adım #4: Telefonunuzu hafifçe sallayın.

Telefonunuzu hafifçe sallayın. Adım #5: Ödül alternatiflerinden birini seçin.

Ödül alternatiflerinden birini seçin. Adım #6: Telefonunuza gelen SMS ile birlikte ödülünüz kullanıma hazır hale gelecek.

Telefonunuza gelen SMS ile birlikte ödülünüz kullanıma hazır hale gelecek. Adım #7: Ödülün kullanım süresi, seçtiğiniz ödüle göre değişiklik gösterebilir.

Ödülün kullanım süresi, seçtiğiniz ödüle göre değişiklik gösterebilir. Adım #8: Diğer hafta yeniden Salla Kazan kampanyasına katılabilirsiniz.

Diğer hafta yeniden Salla Kazan kampanyasına katılabilirsiniz. Adım #9: İşlem tamam.

Turkcell Salla Kazan kampanyası ile hediye kazanmak için uygulamanız gereken adımlar bu şekilde. Dijital Operatör mobil uygulamasını indirerek Salla Kazan sayfasını açtığınız zaman cihazı hafifçe sallamak ise işin eğlenceli tarafı.

Her zaman olmasa da Turkcell bazen iki farklı hediye alternatifi sunuyor. Bunlardan en çok hoşunuza gideni tercih edebilirsiniz. Ancak ödül, hemen kullanıma hazır değildir. Telefonunuza ödülün aktif olduğuna dair bir SMS gelmesini bekleyin. Hediyenize göre değişen kullanım detaylarını gelen SMS ile öğrenebilirsiniz.

Ufak bir detaydan bahsetmekte yarar var. Kampanyanın tam adı 4.5G Salla Kazan Kampanyası, yani bu kampanyadan yararlanmak için SIM kartınızın 4.5G uyumlu olması gerekiyor. Artık eski tip 3G uyumlu kartların kullanan kişilerin sayısı oldukça az olsa bile yine de SIM kartınızın 4.5G uyumlu olduğundan emin olun. Yeni bir kart almak için en yakın Turkcell bayisini ziyaret edebilirsiniz.

Turkcell Salla Kazan kampanyası ile kazanabileceğiniz hediyeler:

BIP hediyeleri; Aylık BiP Üzerinden Her Yöne 1.000 Dakika Aylık BiP Üzerinden Her Yöne 500 Dakika Haftalık BiP Üzerinden Her Yöne 2.000 Dakika Haftalık BiP Üzerinden Her Yöne 1.000 Dakika Haftalık BiP Üzerinden Her Yöne 500 Dakika Günlük BiP Üzerinden Her Yöne 1.000 Dakika

Uygulama mağazası ve oyun hediyeleri; App Store’da geçerli 10 TL hediye App Store’da geçerli 5 TL hediye Google Play’de geçerli 10 TL hediye Google Play’de geçerli 5 TL hediye League of Legends oyununda geçerli 10 TL hediye Zula oyununda geçerli 10 TL hediye PUBG oyununda geçerli 10 TL hediye Paycell Hediye Dünyam’da geçerli 1.000 Puan Paycell Hediye Dünyam’da geçerli 5.000 Puan

Hediye internet paketleri; Aylık 25 GB İnternet Aylık 10 GB İnternet Aylık 3 GB İnternet 3 Ay Tekrarlı Aylık 3 GB 3 Ay Tekrarlı Aylık 1 GB Haftalık 10 GB İnternet Haftalık 5 GB İnternet Haftalık 4 GB İnternet Haftalık 3 GB İnternet Haftalık 2 GB İnternet Haftalık 1 GB İnternet 2 Haftalık 1 GB İnternet Haftalık 500 MB İnternet Günlük 1 GB İnternet Günlük 2 GB İnternet 2 Günlük 1 GB İnternet Günlük 500 MB İnternet 12 Saatlik 2 GB İnternet 12 Saatlik 1 GB İnternet 6 Saatlik 1 GB İnternet 3 Saatlik 1 GB İnternet 1 Saatlik 1 GB İnternet Paylaş Haftalık 1 GB İnternet Paylaş Günlük 1 GB İnternet Paylaş Haftalık Sahur 1 GB Haftalık Hafta İçi 5 GB İnternet Haftalık Hafta İçi 1 GB İnternet

Hediye dakikalar ve SMS paketleri; Aylık Turkcell İçi 10.000 Dakika Aylık Her Yöne 250 Dakika Haftalık Her Yöne 10.000 Dakika Haftalık Her Yöne 1.000 Dakika Haftalık Turkcell İçi 1.000 Dakika Haftalık Her Yöne 500 Dakika Haftalık Her Yöne 100 Dakika Günlük Her Yöne 500 Dakika Günlük Her Yöne 100 Dakika Günlük Turkcell'lilerle 500 Dakika Haftalık Her Yöne 1.000 SMS Günlük Her Yöne 1.000 SMS Günlük Her Yöne 10.000 SMS Günlük Her Yöne 1 Saat Hafta Sonu Her Yöne 1.000 Dakika Tarifen Turkcell'den

Uygulamaya özel internet paketi hediyeleri; Haftalık 4 GB Facebook & Twitter Haftalık 2 GB Facebook & Twitter Haftalık 1 GB Facebook & Twitter Haftalık 4 GB Instagram Haftalık 3 GB Instagram Haftalık 2 GB Instagram Haftalık 1 GB Instagram Haftalık 5 GB Youtube Haftalık 4 GB Youtube Haftalık 3 GB Youtube Haftalık 2 GB Youtube Haftalık 1 GB Youtube Günlük 1 GB Facebook & Twitter Günlük 1 GB Instagram Günlük 2 GB Instagram Günlük 2 GB Youtube Günlük 1 GB Youtube Haftalık 10 GB BİP & Whatsapp 12 Saatlik 1 GB Youtube 12 Saatlik 1 GB Instagram Haftalık GollerCepte Süper Paket Aylık Dergilik Paketi Haftalık Hürriyet Paketi Haftalık Upcall Statune Paketi Aylık TV+ Paketi Aylık Fizy Premium Paketi 2 Aylık Fizy Premium Paketi 3 Aylık Lifebox Üyelik Paketi

Alışveriş çeki hediyeleri; Turkcell.com.tr'de 200 TL ve üzeri Alışverişe 50 TL İndirim Çeki Turkcell.com.tr'de 1500 TL ve üzeri Alışverişe 100 TL İndirim Çeki Turkcell.com.tr'de 3000 TL ve üzeri Alışverişe 200 TL İndirim Çeki Turkcell.com.tr'de 4000 TL Alışverişe 300 TL İndirim Çeki Turkcell.com.tr'de 5000 TL Alışverişe 400 TL İndirim Çeki Turkcell Bayilerinde Geçerli Cihaz İndirimi



Her hafta birbirinden cazip hediyeler sunan Turkcell Salla Kazan kampanyası nedir, nasıl hediye kazanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve kampanya hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Turkcell resmi internet sitesi ya da Dijital Operatör mobil uygulaması üzerinden Salla Kazan kampanyası hakkında çok daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.