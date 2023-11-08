Turkcell, 2023'ün üçüncü çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Turkcell'in geliri de kârı da arttı. Şirket, mevcut veriler doğrultusunda yıl sonu gelir beklentisini de artırdı.

Ülkemizin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirket, geride bıraktığımız aylarda ufak çaplı bir CEO krizi yaşamış olsa da son periyodu beklentileri aşmış bir biçimde tamamladı.

Turkcell'in açıklamasına göre yılın üçüncü çeyreğinde 26 milyar TL civarında para kazanıldı. Bu kazanç, bir önceki yılın aynı döneminden yüzde 77,3 fazlaydı. Kasaya giren paranın 5,5 milyar TL'lik bölümü ise net kâr olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2,4 milyar TL kâr eden şirket, kârlılığını yüzde 128 artırmış oldu. Piyasa beklentisi ise Turkcell'in 3,6 milyar TL kâr etmesi yönündeydi.

Turkcell, yarım milyondan fazla mobil abone kazandı!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, şirket CEO'su Ali Taha Koç oldu. Koç, son çeyrekte 586 bin mobil abone kazandıklarını söyledi. Bununla birlikte; sabit internet sektöründeki çalışmalarıyla da ilgili konuşan Ali Taha Koç, fiber internet abone sayısının 48 bin arttığını belirtti. Dijital servis ürünlerinin 5,8 milyon kişi tarafından kullanıldığını söyleyen Turkcell CEO'su, 1,8 milyon TV+ abonesine sahip olduklarını ifade etti.

Turkcell'in piyasa beklentilerini aşmış olması, şirketin geleceğe yönelik tahminlerini de artırmasını sağladı. Ali Taha Koç, yılın ilk 9 ayında sergiledikleri performansa göre yıllık gelir büyümesini yüzde 73, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârlılık) miktarını ise 39 milyar TL olarak yeniden revize ettiklerini aktardı.