Turkcell ve Vodafone İçin 'Tavan Tarife Fiyatları' Açıklandı

Turkcell ve Vodafone için uygulanan "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi"nin yeni dönem limiti belirlendi. Buna göre bu iki şirket, BTK'nın belirlediği tavan fiyatın üzerinde faturalandırma yapamayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2018 yılından bu yana Turkcell ve Vodafone için geçerli olan tavan fiyat uygulamasının yeni limitlerini açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre bu iki telekomünikasyon şirketini kullanan tüketiciler, sabit ya da mobil hatları aradıkları zaman maksimum yurt içinde dakikası 87,53 kuruş, yurt dışında ise dakikası 8 lira 70 kuruş ödeyecekler. Karar, Türk Telekom için uygulanmayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" için yeni fiyatları belirleyen BTK, bu sayede Turkcell ve Vodafone kullanan tüketicilerin fahiş fiyatlardan korunmasını sağlayacak. Meselenin gündem olduğu yıllarda Danıştay'a başvuru yapan ve açtığı davayı kazanan Türk Telekom ise söz konusu uygulamadan muaf tutulacak.

Mesajlaşma hizmetlerinde de tavan fiyat uygulaması olacak

2021-2022 dönemi için belirlenen tarifeler, yalnızca sesli aramalardan ibaret değil. Mesajlaşma ve bir aramayı açıp hemen kapatma gibi hizmetlerde de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun belirlediği tavan fiyatlara göre hareket edilecek. Buna göre yurtiçi kısa mesaj ücreti en fazla 62,91 kuruş, yurtdışı kısa mesaj ücreti ise en fazla 1 lira 54 kuruş olacak. İsim değiştirmek isteyen tüketiciler 11,33 lira, bir hattı kendi üzerine almak isteyen tüketicilerse 16,58 lira ödeyecekler. Numara değiştirmenin bedeli ise en fazla 37,82 lira olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'ne ait Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'nin yeni hali, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmiş durumda. Yani tüketiciler, önümüzdeki en az 1 yıl boyunca belirlenen fiyatlar üzerinden ödeme yapacaklar. Vodafone da Turkcell de söz konusu tarifenin üzerinde ücret uygulayamayacak. Tüm bunlara ek olarak Vodafone ve Turkcell, tarife fiyatını değiştirmek istediğinde; değişiklik yürürlüğe girmeden en az 7 gün önce BTK'ya bildirimde bulunacak.