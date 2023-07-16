İnternetin her köşesinde gezinirken sık sık karşılaştığımız "domain" aslında bir web sitesinin tanınmasını sağlayan şeydir. 1995'ten beri de Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan Turkey․org artık Türkiye'ye ait olmayacak.

Geçtiğimiz günlerde açık artırmaya konulan turkey.org domaini, $15,759'da satıldı. Sosyal medyada konu ile ilgili birçok duyuru paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği’ne domaini kurtarmalarıyla ilgili tweetler atıldı.

Özellikle 1995 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan turkey.org, an itibariyle yeni sahibine geçti. Washington Büyükelçiliği'nin yenilemediği domain GoDaddy'de açık artırmayla oldukça düşük bir fiyata satıldı.

Neden yenilenmediği ise bilinmiyor.

9 Temmuz 2023’te satışa çıkarılan domainin açık artırması $15,759'da bitti. Alıcının hesabına geçene kadar kurtarılma şansı olan domain, artık resmi olarak Türkiye’ye ait değil. Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği’nin ise neden yenilemediği tam olarak bilinmiyor.

9 Temmuz 2023’te en çok satılanlar listesinde “turkey.org” ikinci sırada.

9 Temmuz’da en çok domain satışı, GoDaddy üzerinden 19.148,00$' a satılan NeuroCare.com oldu. Onun ardından ise $15,759​’a satılan turkey.org geliyor. Sosyal medyada kafa karışıklığı yaratan durumun nedeni için Artık "Turkey" yerine "Türkiye" kelimesi kullanılacağı için domaini bilerek düşürmüş olabileceği söyleniyor.