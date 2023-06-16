Google'ın uygun fiyatlı ve yönetimi kolay alan adı platformu Domains'in tüm varlıkları Squarespace'e satıldı... Platform kapanacak, tüm alan adları Squarespace'e transfer edilecek.

Gün geçmiyor ki Google’dan bir hizmetini daha kapattığı haberini alalım… Bugünkü manşetimiz Google’ın henüz 2022 yılında betadan çıkardığı ve çokça talep görev alan adı kayıt platformu Domains üzerine olacak.

Paylaşılan sürpriz bir duyuruyla birlikte Google Domains’in kapatılacağı açıklandı. Bugüne kadar Domains üzerinden kayıt edilen tüm alan adlarını da içeren her varlık, artık Squarespace üzerine geçecek.

Squarespace, Domains’in tüm varlığını satın aldı:

Squarespace tarafından paylaşılan resmi duyuruda şirket, “Google Domains işiyle ilişkili varlıkları satın alınması için kesin bir varlık satın alma sözleşmesi imzalandı.” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu anlaşmanın maliyeti ise paylaşılmadı. Tüm sürecin 2023’ün üçüncü çeyreği içinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Google, hizmetin neden satıldığını açıkladı: “Odağımızı keskinleştirmek için”

Squarespace’in duyurusunda ifadelerine yer verilen Google Merchant Shopping Genel Müdürü Matt Madrigal, Domains’in satın alımını açıklar derecede bir açıklama yaptı:

“Odak noktamızı keskinleştirme çabalarımıza uygun olarak, Google Domains kayıt şirketi müşteri hesaplarının satın alınması için Squarespace ile kesin bir anlaşma imzaladık.”

Türkçesi: Halihazırda kaynaklarını yapay zekâya yoğunlaştırmaya başlayan Google, kaynak yönetimi için artık işlerini daha da sıkılaştırıyor. Şimdilik hedefleriyle ilgisi olmayan hizmetleri de elinden çıkarıyor.

Domains’ten alan adı alanlar bu durumdan nasıl etkilenecek?

“Sözleşmenin şartlarına göre Squarespace, işlemin sona ermesini takip eden en az 12 ay boyunca mevcut tüm Google Domains müşterilerinin yenileme fiyatlarını kabul edecek ve ayrıca Google Domains müşterilerini Squarespace ile bir web sitesi oluşturmaya ve diğerlerini kullanmaya teşvik etmek için ek teşvikler sağlayacaktır.

Ayrıca Squarespace, alan adlarının sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlamak için geçiş döneminde Google'ın Google Domains ürününü destekleyen altyapısından yararlanacaktır.”

Google Domains, 10 milyondan fazla alana adının kaydına ev sahipliği yapmış, hem ülkemizde hem de yurt dışında uygun fiyatlı olmasıyla yoğun ilgi görmüştü. Ayrıca hizmetin arayüzü ve tek tıkla neredeyse her şeyi yapabiliyor olmanız da Domains’i diğer hizmetlerden ayırıyordu.