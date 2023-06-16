Gün geçmiyor ki Google’dan bir hizmetini daha kapattığı haberini alalım… Bugünkü manşetimiz Google’ın henüz 2022 yılında betadan çıkardığı ve çokça talep görev alan adı kayıt platformu Domains üzerine olacak.
Paylaşılan sürpriz bir duyuruyla birlikte Google Domains’in kapatılacağı açıklandı. Bugüne kadar Domains üzerinden kayıt edilen tüm alan adlarını da içeren her varlık, artık Squarespace üzerine geçecek.
Squarespace, Domains’in tüm varlığını satın aldı:
Squarespace tarafından paylaşılan resmi duyuruda şirket, “Google Domains işiyle ilişkili varlıkları satın alınması için kesin bir varlık satın alma sözleşmesi imzalandı.” ifadelerine yer verdi.
Söz konusu anlaşmanın maliyeti ise paylaşılmadı. Tüm sürecin 2023’ün üçüncü çeyreği içinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.
Google, hizmetin neden satıldığını açıkladı: “Odağımızı keskinleştirmek için”
Squarespace’in duyurusunda ifadelerine yer verilen Google Merchant Shopping Genel Müdürü Matt Madrigal, Domains’in satın alımını açıklar derecede bir açıklama yaptı:
Türkçesi: Halihazırda kaynaklarını yapay zekâya yoğunlaştırmaya başlayan Google, kaynak yönetimi için artık işlerini daha da sıkılaştırıyor. Şimdilik hedefleriyle ilgisi olmayan hizmetleri de elinden çıkarıyor.
Domains’ten alan adı alanlar bu durumdan nasıl etkilenecek?
Google Domains, 10 milyondan fazla alana adının kaydına ev sahipliği yapmış, hem ülkemizde hem de yurt dışında uygun fiyatlı olmasıyla yoğun ilgi görmüştü. Ayrıca hizmetin arayüzü ve tek tıkla neredeyse her şeyi yapabiliyor olmanız da Domains’i diğer hizmetlerden ayırıyordu.