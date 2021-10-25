Türkiye’de ATM’lerde Tuşlara Bir ‘0’ Eklendiği İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı

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Jim Lewis isimli bir internet fenomeninin Türkiye'deki ATM'lerde bulunan '00' butonunun '000' şeklinde değiştirildiğini söylemesi, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşin aslı anlatıldığı gibi değildi ancak bazı kullanıcılar, bu iddiaya inanmayı tercih ettiler.

Yaptıkları teknik analizleri paylaşan ve on binlerce takipçisi bulunan Wall Street Silver isimli Reddit grubunun kurucu ortaklarından Jim Lewis, Twitter'da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Türkiye'deki ATM'lerde bulunan "00" tuşunun "000" şeklinde değiştirildiğini ifade eden Lewis, bunun hiperenflasyon anlamına geldiğini ileri sürdü. Binlerce yanıt alan paylaşım, Türkiye ekonomisinin tabiri caizse "çökmüş" olduğunu düşündürdü. Ancak işin aslı, gösterilenden epey farklıydı...

İşte Twitter'da gündem olan o paylaşım

Lewis, yaptığı paylaşımda '00' şeklinde olan butonların '000' haline getirilmesinin, Türk lirasının 10 kat değer kaybetmesinden ötürü olduğunu düşünmüştü. Ancak Türkiye'deki bazı ATM'lerde '000' butonu zaten yıllardır bulunuyordu. Paylaşılan görüntü, bu ATM'lerden bir tanesine aitti.
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Lewis'in paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Bazıları bu paylaşımlara doğrudan inanmayı tercih ederken, aralarında Türk kullanıcıların da bulunduğu bazı kişilerse paylaşımın doğru olmadığını söyledi. İşte küçük çapta krize neden paylaşıma gelen bazı yanıtlar;

Twitter

000 butonu zaten yıllardır, hatta on yıllardır var

Twitter

Twitter

Türkiye'nin para arzı büyüme durumuna bakın. Bu zaten uzun zamandır tahmin edebilir bir şeydi...

Twitter

Bu doğru değil. Neredeyse 20 yıldır, ATM'lerin tümü böyle. İnsanları manipüle etmeyin...

Twitter

Türkiye ekonomisi gerçekten kötü durumda. Ancak bu haber doğru değil...

twitter

Bitcoin ATM'lerine geçişe hazırlanıyorlar. Düşünsene, 0,00000009 yazmak ne kadar zor olur...

Twitter

Gerçek hiperenflasyonu yaşamaya başladıklarında 10 üzeri şeklinde yazmak zorunda kalacaklar.
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