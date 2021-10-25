50 Kuruşluk Madeni Paranın Maliyeti 66 Kuruşa Çıktı

Milletvekili Özkan Yalım, madeni paralarla ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan bu araştırma, madeni para basımının devlete zarar ettirdiğini ortaya koydu. Bunun nedeni ise bakır, çinko ve nikel gibi madeni para basımında kullanılan hammaddenin maliyetinin artması...

Türkiye, son dönemlerde ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Zaten çok yüksek olan döviz kurlarının son günlerde rekor üzerine rekor kırması, bunun doğrudan enflasyona yol açması, bunun en net göstergesi. Yapılan bir çalışma ise Türk lirasının Türk lirası karşısında bile değer kaybettiğini gözler önüne serdi. Zira görünen o ki devlet, madeni para basarken bile zarar etmeye başlamış durumda.

Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından yapılan bir çalışma, dövizle birlikte artan maden fiyatlarının hazineye zarar vermeye başladığını ortaya koydu. Zira yapılan çalışmaya göre 50 kuruşluk madeni para üretmek isteyen Darphane'nin, 66 kuruş değerinde maden kullanması gerekiyor. Yapılan açıklamalara göreyse bu durum, en çok da hurdacıların işine yaramış durumda. Madeni paraları toplayan hurdacıların, bu paralardaki madenleri ayırarak sattıkları ifade ediliyor.

"Merkez Bankası madeni para basımında ciddi zarar ediyor"

Özkan Yalım'ın araştırması, yalnızca 50 kuruşluk madeni parayla ilgili değil. Öyle ki diğer tüm madeni paralarda da zarar ediliyor. "Darphane’nin enerji, personel ve diğer giderleri var. Merkez Bankası madeni para basımında ciddi zarar ediyor." diyen milletvekilinin araştırmasına göre 1 kuruş için 26 kuruşluk, 5 kuruş için 28 kuruşluk, 10 kuruş için 31 kuruşluk, 25 kuruş içinse 39 kuruşluk maden (bakır, nikel ve çinko) alınması gerekiyor. 1 TL'lik madeni paranın devlete maliyetinin 79 kuruş olduğunu da belirtelim.

Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından yapılan değerlendirmelerde şu ifadelere yer verildi:

Madeni paraları eritip içindeki madenleri ayrıştırarak satmak kârlı hale geldi. Bu yüzden Merkez Bankası, madeni para basımında zarar ediyor. Madeni paraları toplayan hurdacılar da kâra geçiyor. Kuruşları toplayıp erittikleri için piyasada yeterince kuruş bulunmuyor. Ayrıca maden kendiliğinden para olmuyor. Bunun için kurulmuş Darphane var. Orada çalışanlar var, harcanan enerji, personel ve diğer giderler var...